„Babcia Kasia” skazana. Jest wyrok sądu

Katarzyna A., znana z ulicznych protestów jako „babcia Kasia”, została w poniedziałek skazana przez sąd na karę grzywny za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów podczas demonstracji w marcu 2021 r. – dowiedział się portal tvp.info. Prokuratura uważa, że orzeczona przez sąd kara jest rażąco łagodna i zapowiada zaskarżenie wyroku.

Wyrok w poniedziałek wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Sędzia podzielił zdanie śledczych i uznał Katarzynę A. winną naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów „poprzez ich odpychanie, szarpanie, kopanie, uderzanie”. Uznał też, że kobieta znieważyła funkcjonariuszy słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.



Sąd wymierzył Katarzynie A. karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki na kwotę 10 zł. Dodatkowo sąd obciążył oskarżoną kosztami sądowymi w kwocie 170 zł.





Wyrok dla Katarzyny A. Prokuratura go zaskarży

Jak poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ zaskarży wyrok wydany przeciwko Katarzynie A.– W ocenie prokuratury wymierzona oskarżonej kara jest rażąco łagodna, a jako taka nie spełni stawianych jej celów, w szczególności zapobiegawczych i wychowawczych.– zaznacza.Wcześniej w tej sprawie sąd wydał wyrok nakazowy, w którym skazał kobietę na pół roku prac społecznych. Od wyroku nakazowego wniesiony został sprzeciw.Chodzi o incydent, do którego doszło 26 marca 2021 r. w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy. Jak orzekł sąd, kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji „w ten sposób, że odpychała oburącz na wysokości klatki piersiowej i szarpała za kamizelkę taktyczną”.Doprowadzona do radiowozu Katarzyna A. kopała policjantów, deptała ich i szarpała. Jednego z nich uderzyła pięścią, a kolejnego – odepchnęła. Przepychanki kontynuowane były w radiowozie podczas transportu „babci Kasi” do komendy policji przy Wilczej w Warszawie.Stołeczna prokuratura skierowała do sądu 11 aktów oskarżenia przeciwko Katarzynie A. Wcześniej prokuratura oskarżała ją m.in. o szarpanie mundurowych, kopanie, plucie, odpychanie, uderzanie flagą i znieważanie ich podczas wykonywania obowiązków służbowych.