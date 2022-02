Ławrow: Ukraina nie ma prawa do suwerenności

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zakwestionował prawo Ukrainy do suwerenności – donosi agencja Interfax. Jego zdaniem od 2014 r. rząd w Kijowie nie reprezentuje interesów wszystkich ludzi mieszkających na swoim terytorium.

– Jeśli mówimy o zasadzie suwerenności i integralności terytorialnej, jednym z kluczowych dokumentów (...) jest deklaracja o zasadach prawa międzynarodowego dotyczących Przyjaznych Stosunków Między Narodami – powiedział rosyjski dyplomata.



Zarzucił Ukrainie, że nie stosuje się do niej od 2014 r., kiedy – jak mówił – wspierany przez Moskwę prezydent został obalony w Kijowie i zastąpiony przez prozachodniego przywódcę, co skłoniło Rosję do zaanektowania Półwyspu Krymskiego i wsparcia powstań we wschodnich regionach kraju.



– Nie sądzę, by ktokolwiek mógł twierdzić, że ukraiński reżim od czasu zamachu stanu w 2014 r. reprezentuje wszystkich ludzi żyjących na terytorium państwa ukraińskiego – powiedział Ławrow.



Władimir Putin wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę „nieodłączną częścią” historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej.



W opublikowanej w nocy odezwie do narodu ukraińskiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie przez Rosję niepodległości dwóch „republik” jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego.



Jak podała w nocy Agencja Reutera, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy. Rano minister obrony Mariusz Błaszczak potwierdził, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik, a więc de facto naruszyły granice Ukrainy.