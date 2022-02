Minister Rau w Brukseli: Załamanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa

To kolejne bardzo jaskrawe odejście od zasad prawa międzynarodowego; naruszenie integralności Ukrainy, w połączeniu z presją militarną, prowadzi do załamania dotychczasowej architektury bezpieczeństwa – podkreślił minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau, który przebywa w Brukseli.

Szef polskiego MSZ i przewodniczący OBWE spotkał się we wtorek z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w ramach posiedzenia Rady NATO.



Podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami Rau odniósł się do działań Rosji wobec Ukrainy.



– To kolejne bardzo jaskrawe odejście od zasad prawa międzynarodowego, w tym oczywiście kolejne naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. To, w połączeniu z presją militarną na Ukrainę, prowadzi – co do tego się zgodziliśmy – do załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa nie tylko w Europie Wschodniej, ale także wobec wschodniej flanki NATO – podkreślił szef MSZ.



Rau zwrócił też uwagę, że pozostanie rosyjskich wojsk na Białorusi tworzy „zdecydowaną asymetrię sił po obydwu stronach”.





Inwazja na Ukrainę. Rozmowy Polska-NATO

– Jakie strategiczne przemyślenia, a potem rozwiązania powinny mieć miejsce, tak żeby znalazły się ich rezultaty na szczycie NATO w Madrycie – podkreślił Rau.



Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” – Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę „nieodłączną częścią” historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. źródło: TVP Info, PAP

Według szefa polskiej dyplomacji podczas spotkania ze Stoltenbergiem omówiono konieczność doraźnych reakcji ze strony NATO na tę sytuację, a także to jak dostosować strukturę Paktu Północnoatlantyckiego do tej nowej sytuacji.