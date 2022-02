Wojna, a UE atakuje Polskę za ochronę granic. Kempa: Płaszczyli się przed tą komisją

W dniu, gdy Władimir Putin ogłosił inwazję na Ukrainę, komisja Parlamentu Europejskiego przyjechała badać praworządność w Polsce. Wśród unijnych polityków jedyną prawicową przedstawicielką była europosłanka Beata Kempa. Jak informuje w rozmowie z portalem tvp.info, była obrzydzona, bo podważano ochronę polskich granic z Białorusią, atakowano żołnierzy WOT, a nawet „szkalowano w sprawie bardzo złej sytuacji uchodźców i osób LGBT”. – Musimy się przygotować na scenariusz totalnej wojny, Putin pójdzie naprzód (…) – a ci ludzie świetnie się bawią – mówi nam europosłanka.

Szefem delegacji PE w Polsce miał być Esteban González Pons. Polityk zasłynął niedawno stwierdzeniem, że przyjedzie do Polski badać sprawę Pegasusa, by „pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władzę”. Sprawa wywołała burzę, więc zamiast Ponsa liderem unijnej grupy został Juan López Aguilar.



– Po wczorajszym spotkaniu nie ma już wątpliwości. Ta delegacja, a szczególnie jej przewodniczący Juan López Aguilar, znany z tego, że jest wrogo ustosunkowany do Polski, przyjechali z góry utartą tezą. Przewodniczący jako zajadły socjalista fotografował się z aktywistami LGBT i kobietą, która sprofanowała obraz Matki Boskiej. Wczoraj ta kobieta zapowiedziała, że weźmie się też za Jezusa Chrystusa i da mu do ręki flagę osób trans. To szaleństwo postępuje. Witając ją, López Aguilar śmiał się i wręcz drwił z naszego najświętszego obrazu – relacjonuje w rozmowie z portalem tvp.info Beata Kempa.



Jak zaznacza, sytuacja w Europie jest niezwykle groźna, a „ludzie z unijnej delegacji świetnie się bawią”.



– Pomagają im w tym pożyteczni… z Polski, którzy przychodzą, by atakować nasz kraj. W poniedziałek mówili o podobno bardzo złej, strasznej i katastroficznej sytuacji osób LGBT w Polsce, bo takie wizje roztaczali. Zero konkretów i dowodów, a mnóstwo lania wody – dodaje Kempa.



Jak zaznacza, to dopiero początek, bo wizyta LIBE (Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) ma potrwać do środy.

Joanna Gzyra zapowiada przed Komisją, że do „Tęczowej” Matki Bożej dołoży to, że mały Jezus Chrystus będzie miał w rącze flagę osób trans… Zapowiedź kolejnego ataku na uczucia religijne. Szok!#MisjaPEwPL — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) February 21, 2022

Wściekłość po słowach ws. LGBT

Oooo! To o to faktycznie idzie w tym całym Rule of law in Poland... pic.twitter.com/YUc1uTPNnp — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) February 21, 2022

Beata Kempa zaznacza, że komisja zlekceważyła prezydenta, premiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, marszałek Sejmu, ministra Zbigniewa Ziobrę i innych czołowych polskich polityków.– W ostatniej chwili wysłali im zaproszenia na spotkania komisji i oburzyli się, że ci nie przyszli. Przecież najważniejsi politycy w tym kraju nie będą zmieniać planów dla niestabilnego Lópeza Aguilara i osób, które chcą sobie urządzić festiwal nienawiści wobec Polski – oceniła.Zobacz także: Lider hiszpańskich konserwatystów: żądamy dymisji Gonzalesa Ponsa za haniebny atak na Polskę Podkreśliła, że na wtorek wysłannicy z Brukseli zaprosili więc polskich posłów. Zapowiedziała, że jeśli faktycznie pojawią się liderzy opozycji, którzy będą atakować Polskę, znów będzie zmuszona opuścić obrady.Dlaczego już raz (w poniedziałek) wyszła z sali?– Aktywiści LGBT z Polski, którzy przyszli na spotkanie, twierdzili, że nie mogą dziedziczyć. Podkreśliłam więc, że jest wiele par, które nie są sformalizowane, ale są różne upoważnienia i testamenty, a mówienie o braku możliwości dziedziczenia jest kłamstwem.i zawiadomię o tym przewodniczącą Robertę Metsolę. To niebywałe. Nie ma w naszym kodzie kulturowym i politycznym przyzwolenia, aby tak się zachowywać – stwierdziła.Wideo: Zobacz opinię Juana Lópeza Aguilara nt. aborcji w Polsce.

Wpisywanie się w narrację Putina

Według tych kobiet - Lempart i Grycuk - praworządność - to prawo do całkowitej aborcji. I to jest sedno działań! Za brak takiej praworządności mają nam odbierać środki unijne? Never!#MisjaPEwPL — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) February 21, 2022

Beata Kempa zaznacza w rozmowie z portalem tvp.info, że w obliczu rosyjskiej agresji na Wschodzie delegacja powinna zostać odwołana, a tymczasem dzieje się coś zupełnie odwrotnego.– Tam miała miejsce próba podważania obrony naszych granic z Białorusią.To niedopuszczalne i spotkało się z moim absolutnym sprzeciwem – podkreśla.Zobacz także: Czarnek o wizycie europosła Ponsa: Nie ulegniemy szantażowi Dodaje, że Polskę krytykowali sędziowie sprzeciwiający się reformie wymiaru sprawiedliwości, Adam Bodnar, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International i Fundacji Batorego.– Urządzali gorzkie żale, gdy wieczorem stała się faktem inwazja Rosji na Ukrainę. Ci wszyscy ludzie idealnie wpisywali się w narrację Władimira Putina, przy oklaskach członków komisji, która się zebrała. Ja uważam, że ta komisja powinna zostać z powodu inwazji odwołana do Brukseli.To jest oczywiste. Ich nie interesuje, że kwestia aborcji nie ma z tym nic wspólnego – mówi Kempa.– Zaproszono Martę Lempart, która zasłynęła wulgarnymi protestami i wprowadzeniem do debaty publicznej brutalnego antyklerykalizmu. Wczoraj pokazałam komisji zdjęcia ze Strajków Kobiet i zniszczone fasady kościołów. Tę kobietę, która sprofanowała obraz Matki Boskiej, zapytałam, czy wie, co by się działo, gdyby tęczową flagę dorysowała Mahometowi. Przecież sprowadziła by na nas takie niebezpieczeństwo, jakim był atak na redakcję „Charlie Hebdo”. Ale mam wrażenie, że do nich to kompletnie nie dociera.– stwierdziła.

„Albo są piątą kolumną, albo…”

źródło: Portal tvp.info

Beata Kempa przekonuje, że politycy z zagranicy nie słuchali merytorycznych argumentów, a do Polski przyjechali z gotową tezą.– Szkalują Polskę w obliczu inwazji na Ukrainę, a zaraz Rosjanie będą stali u granic Polski. Już teraz są w Kaliningradzie i na Białorusi, skąd nie zostali cofnięci po manewrach. Jeśli ci ludzie tego nie widzą, to znaczy że albo są piątą kolumną, albo zupełnie nie rozumieją mechanizmów dotyczących suwerenności i niepodległości – oceniła.Zdaniem europosłanki powinno się w końcu pojawić coś takiego, jak „mądrość etapu”.– Myślę, żePo wczorajszym oszalałym orędziu Putina każdy, kto odrobił lekcje z historii, wie, że on prawdopodobnie pójdzie naprzód. Jemu może zależeć, aby jego granice skończyły się na granicy z Niemcami. Wtedy nie będzie miał problemu z jakimiś marudzącymi krajami, z uruchomieniem Nord Stream 2 i rozwijaniem interesów. Putin ma taką, a nie inną sytuację wewnętrzną i potrzebuje wojny ojczyźnianej. Na stare lata wykazuje totalne szaleństwo – stwierdziła.