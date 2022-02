Rosjanie zatrzymani na polskiej granicy. Trwają przesłuchania

Ostatniej doby doszło do kolejnych prób siłowego przedostania się przez granicę polsko-białoruską – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Cudzoziemcy obrzucali polskie patrole kamieniami, oślepiano je laserami. We wtorek w jednej z grup zatrzymano dwóch Rosjan.

Jak informowała rano Straż Graniczna, ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 30 osób. Do kolejnych prób siłowego przekroczenia doszło już po północy; do godz. 7 rano funkcjonariusze SG uniemożliwili przedostanie się na terytorium Polski kolejnym 18 osobom.



Do jednej z większych prób siłowego przekroczenia granicy doszło na terenie ochranianym przez placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie w poniedziałek od ok. godz. 16.30 przez granicę chciały się przedostać 23 osoby.



– Cudzoziemcy byli bardzo agresywni; rzucali kamieniami, a następnie przeszli na stronę polską. Ze względu na dużą agresję musieliśmy wezwać dodatkowe patrole – powiedziała rzeczniczka SG.



Wyjaśniła, że wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani. Byli wśród nich obywatele Iraku, Turcji, Egiptu, Ghany i Syrii.



Wszyscy zatrzymani otrzymali postanowienia o zawróceniu do linii granicy. Jak zaznaczyła SG, cudzoziemcy byli w dobrym stanie zdrowia i nie chcieli pomocy lekarskiej.

Wczoraj tj.21.02 na terytorium����próbowało nielegalnie przedostać się z���� 30 os.

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne 23 os. siłowo forsowały granicę-wszyscy zostali zatrzymani. Dzisiaj próba siłowego przekroczenia granicy miała miejsce na odcinku #PSGCzeremcha - zatrzymano 9 os. pic.twitter.com/4Lqr3a8yHM — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 22, 2022

Na odcinku granicy ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze doszło do oślepiania funkcjonariuszy laserami.



– Widzieliśmy po stronie białoruskiej kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów, które jednak nie podchodziły pod linię granicy – powiedziała Michalska.



Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku białoruscy funkcjonariusze próbowali przecinać concertinę. Cudzoziemcy na widok polskich patroli się wycofali.



Po północy w rejonie Czeremchy doszło do siłowego przekroczenia granicy przez dziewięciu cudzoziemców. Wśród nich było pięciu obywateli Libanu, po jednym obywatelu Afganistanu i Iraku oraz dwóch Rosjan.



Zatrzymane osoby są przesłuchiwane. – Były agresywne, rzucały kamieniami; nikt nie ucierpiał – mówiła rzeczniczka SG.



Również po północy zatrzymano grupę ośmiu obywateli Iraku, którzy przekroczyli granicę przez rzekę Świsłocz na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Bobrownikach.

Dzisiaj tj.22.02 po północy zatrzymano 8 nielegalnych imigrantów-ob. Iraku,którzy nielegalnie przekroczyli granicę z����do���� przez rzekę Świsłocz na odcinku ochranianym przez #PSGBobrowniki

Cudzoziemcom zapewniono suchą odzież,ciepłe napoje i posiłki,os. są w dobrym stanie zdrowia. pic.twitter.com/xuKuVukZ9y — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 22, 2022