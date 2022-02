Seria włamań do kościołów w jednej z diecezji w Polsce

W minionym tygodniu nieznani sprawcy włamali się do trzech wiejskich kościołów w diecezji ełckiej: w Kruklanach i Orłowie w powiecie giżyckim oraz w Kociołku Szlacheckim w powiecie piskim. W ocenie kanclerza kurii ks. Marcina Maczana włamania mają charakter rabunkowy, nie są działaniem związanym z antyklerykalizmem.

– Wszystkie włamania miały charakter rabunkowy, sprawcy szukali pieniędzy, nie doszło do znieważenia Najświętszego Sakramentu, nie zginęły przedmioty związane z kultem, kielichy, czy monstrancje – powiedział rzecznik prasowy i zarazem kanclerz kurii diecezjalnej w Ełku ks. dr Marcin Maczan.



Duchowny dodał, że mimo to w kościołach, w których doszło do włamań, wierni z księżmi zaczęli już odprawiać nabożeństwa ekspiacyjne (tj. przebłagalne, oczyszczające).



– W świątyniach nie powinno dochodzić do takich aktów, stąd te nabożeństwa. Społeczność parafialna chce za ten czyn przeprosić Boga – powiedział ks. Maczan podkreślając, że w jego ocenie włamania nie miały charakteru zdarzeń profanacyjnych.



Według ustaleń z poniedziałku na wtorek przed tygodniem włamano się do kościoła w Orłowie i Kruklankach. Obie świątynie znajdują się we wsiach w powiecie giżyckim, nie są wyposażone w monitoring. W obu kościołach złodzieje uszkodzili zamki w drzwiach (w Kruklankach były to boczne drzwi) i plądrowali świątynie – włącznie z otwieraniem tabernakulum.

– W Orłowie złodzieje otworzyli je, ale kielicha z Najświętszym Sakramentem nie zbezcześcili – powiedział ks. Maczan, co jego zdaniem wskazuje, że złodzieje szukali wyłącznie pieniędzy. W Kruklankach złodzieje próbowali siłowo otworzyć tabernakulum, ale im się do nie udało – zniszczyli blachę okrywającą jego drzwiczki.

– Z kościoła w Kruklankach ukradziono cztery skarbony z datkami wiernych, ksiądz oszacował straty na ok. 500 zł, zniszczoną blachę przy tabernakulum wycenił na 2 tys. zł – poinformowała oficer prasowa policji w Giżycku Iwona Chruścińska. Przyznała, że z kościoła w Orłowie nic nie ukradziono – w świątyni nie było pieniędzy.



W nocy z piątku na sobotę nieznani sprawcy włamali się do kościoła w Kociołku Szlacheckim koło Pisza. Oficer prasowa piskiej policji Anna Szypczyńska podała, że ksiądz oszacował straty na ok. 300 zł i nie złożył wniosku o ściganie sprawców.





– W przypadku Kruklanek i Orłowa policjanci pracowali w obu świątyniach i zabezpieczyli ślady, trwa ustalanie sprawców – powiedziała Chruścińska.

Policja nie poinformowała o włamaniach, komendy w Piszu i Giżycku nie wiedziały o włamaniach w sąsiednich powiatach, dlatego na razie sprawy włamań do kościołów nie są ze sobą powiązane.



Ks. Maczan przyznał, że w obchodzącej 30 lat diecezji ełckiej od lat nie notowano włamań do świątyń.



– Sądzimy, że musiał to zrobić ktoś ogarnięty nałogami, może jakiś narkoman? Rozsądny człowiek wie, że w tabernakulum nie ma pieniędzy – podkreślił ks. Maczan.



W ostatnim czasie w diecezji ełckiej doszło do włamań na kilka plebanii, m.in. w Bakałarzewie i miejscowości Bargłów. W ocenie ks. Maczana także te włamania miały rabunkowy charakter.