Brytyjski minister: Inwazja na Ukrainę już się zaczęła, Rosja wybrała konfrontację

Inwazja Rosji na Ukrainę już się rozpoczęła, więc Wielka Brytania nałoży sankcje – zapowiedział rano brytyjski minister zdrowia Sajid Javid. W jego opinii Rosja wybrała konfrontację zamiast dialogu.

– Budzimy się w bardzo mrocznym dniu w Europie. Z tego, co już widzieliśmy i czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, jasno wynika, że prezydent Rosji (Władimir) Putin postanowił zaatakować suwerenność Ukrainy i jej integralność terytorialną – mówił Javid w rozmowie ze stacją Sky News.



Przypomniał, że Wielka Brytania zawsze mówiła, iż jest to „nie do przyjęcia”.



– Widzieliśmy, że uznał te separatystyczne wschodnie regiony Ukrainy i możemy już powiedzieć, że wysłał czołgi i wojsko, więc myślę, że z tego można wywnioskować, iż inwazja na Ukrainę się rozpoczęła – ocenił.



– Od samego początku tego kryzysu bardzo wyraźnie mówiliśmy, że nie zawahamy się przed podjęciem działań – podkreślił Javid.





Brytyjska dyplomacja o agresji Rosji na Ukrainę

Z kolei w rozmowie z BBC News potwierdził, że Wielka Brytania nałoży ukierunkowane sankcje na „osoby, firmy i przedsiębiorstwa mające powiązania z rosyjskim reżimem”.– Zawsze wolelibyśmy dialog i nadal będziemy go prowadzić, ale z działań prezydenta Putina jasno wynika, że wybrał konfrontację zamiast dialogu – mówił Javid.– Myślę, że jest to teraz ogromnie ważny moment dla Europy, prawdziwy test, szczególnie dla Europy Zachodniej, byśmy wszyscy się zjednoczyli, pracowali razem w jedności, ponieważ wszyscy– wskazał.We wtorek od rana trwa posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego poświęconego sytuacji na Ukrainie, któremu przewodniczy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.