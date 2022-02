Hiszpański dziennik o prezesie NBP: Sprzeciwia się także globalnemu trendowi

Prezydent Polski Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego, znanego z silnego poparcia dla posługiwania się walutą krajową – podał w poniedziałek hiszpański dziennik „La Gaceta de la Iberosfera”.

Hiszpański dziennik na początku poniedziałkowego artykułu przypomina słowa Glapińskiego, który zapewniał, że za jego kadencji Polska nie przyjmie euro. – Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie ani do ERM2, ani do strefy euro – mówił w maju 2019 roku.



„Według szefa Narodowego Banku Polskiego gospodarka kraju ma przewagę dzięki suwerennej polityce pieniężnej. A dzisiaj, w czasach wysokiej inflacji, zaleta posiadania własnej waluty ukazuje się bardziej niż wcześniej. NBP podniósł np. stopy procentowe o ponad 2,5 punktu procentowego, żeby stawić czoła inflacji. Podobne decyzje podjęły władze monetarne Czech i Węgier, dwóch innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, które zachowują swoje waluty krajowe” – wskazuje „La Gaceta de la Iberosfera”.

Autor artykułu Damián Gómez zauważa, „inne kraje Europy Środkowej nie mogą korzystać z tego narzędzia, ponieważ są członkami strefy euro. Stopy procentowe w Estonii, na Litwie, Łotwie i Słowacji są utrzymywane na poziomie zerowym decyzją Europejskiego Banku Centralnego, który toleruje wysoką inflację”.

Odniesiono się też do wypowiedzi prezesa NBP, który mówił 9 lutego, że gdybyśmy mieli euro, to nie moglibyśmy nic zrobić, jak tylko czekać na decyzje z Europejskiego Banku Centralnego. – Gdybyśmy byli w euro, tobyśmy mieli zerową stopę procentową (…) – przy tej inflacji. Co ci mądrale by powiedzieli na to? Bylibyśmy całkowicie bezwolni, jeśli chodzi o politykę pieniężną; nic byśmy nie mogli zrobić, tylko czekać na maila z Frankfurtu – mówił Glapiński. We Frankfurcie mieści się siedziba Europejskiego Banku Centralnego.



„Nasze tempo wzrostu (gospodarczego) zostałoby zredukowane do tego zachodniego” – cytuje prezesa NBP hiszpański dziennik.





źródło: gaceta.es, portal tvp.info

Damián Gómez zwraca też uwagę, że „Adam Glapiński, który w ciągu pierwszych sześciu lat kadencji podwoił krajowe rezerwy złota, tradycyjnie postrzegane jako wsparcie dla systemu monetarnego, sprzeciwia się także globalnemu trendowi zastępowania gotówki płatnościami cyfrowymi. Według Glapińskiego gotówka jest jednym z filarów wolności obywatelskiej”.