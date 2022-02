Moskwa czy… Warszawa? Gdzie Polska zagra baraż z Rosją?

Za nieco ponad miesiąc (24 marca) reprezentacja Polski ma zagrać z Rosją mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata. Choć gospodarzem są rywale, a do starcia ma dojść na stadionie Dynama w Moskwie, w obliczu trwającego kryzysu na wschodzie rozważane są też inne scenariusze… Co musi się stać, by FIFA zgodziła się na przeniesienie spotkania do Polski?

Wobec eskalacji konfliktu na wschodzie i coraz śmielszych zapędów Kremla sport zdaje się schodzić na drugi, a nawet trzeci plan. Mimo tego dyskusje na temat marcowego meczu Polaków nie pozostają bezzasadne.



Media w całej Europie apelują o nakładanie na Rosję kolejnych sankcji. Również tych sportowych. Nie od dziś wiadomo, jak wielką wagę Putin i jego propaganda przykładają do kolejnych zwycięstw, medali i spektakularnych triumfów — po trupach do celu, zwykle, niestety, nieuczciwie. Choć trudno sobie wyobrazić, by w obliczu ewentualnej wojny na Ukrainie reprezentacja Polski jak gdyby nigdy nic poleciała do Moskwy zagrać mecz, to… wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie.



FIFA od lat dba o to, by politycy w żaden sposób nie mieszali się do ich działań. Gdy przed laty polski rząd próbował zająć się korupcją w Polskim Związku Piłki Nożnej, ówczesny prezes, Sepp Blatter, stanowczo pogroził palcem, zapewniając, że wszelka ingerencja w niezależność i niezawisłość federacji piłkarskiej może doprowadzić nawet do wykluczenia reprezentacji z rozgrywek międzynarodowych.





Baraże o awans na MŚ. Co z meczem Rosja-Polska?

Choć Rosjanie są w świecie sportowym recydywistami — oskarżani o doping, ustawianie meczów, wszelkie możliwe przewinienia — FIFA wyspecjalizowała się w udawaniu, że problemów nie ma lub nie są na tyle poważne, by wyciągać jakiekolwiek konsekwencje. Zamiast wykluczenia stosuje więc absurdalne „fikołki”: gdy przychodzi do losowania grup czy to starć reprezentacyjnych, czy klubowych, zespoły z Rosji i Ukrainy trafić na siebie nie mogą, a jak trafią później to „jakoś to będzie”.Organizacja mundialu? Żaden problem. Cztery lata temu święto futbolu odbywało się w kraju, w którym demokracja i wolność słowa funkcjonują czysto teoretycznie. Ówczesny sekretarz federalny FIFA, Jerome Valcke, tłumaczył wówczas delegatom, że… tak jest łatwiej.

— Powiem coś, co zabrzmi jak szaleństwo, ale czasem im mniej demokracji, tym lepiej dla organizacji mundialu — wypalił. — Kiedy ma się do czynienia z silną głową państwa, która może w pojedynkę podejmować ważne decyzje, jak Putin w sprawie Rosji, łatwiej nam jako FIFA organizować mundial niż na przykład w Niemczech, gdzie negocjacje trzeba prowadzić na różnych poziomach.





Jak najkrócej w Moskwie

Jeśli Polska miałaby nie pojechać do Rosji, to powinna być to decyzja uzgodniona i zaakceptowana przez UEFA/FIFA.



Wpakowanie się w pojedynczy gest, który wyeliminowałby nas z gry o MŚ i jeszcze ułatwił do nich drogę Rosji, nie ma sensu. Za 3 dni wszyscy by o tym zapomnieli.— Maciej Łuczak (@maciejluczak) February 21, 2022

Wśród polskich dziennikarzy, sporej części kibiców i ekspertów, narasta przekonanie, że Polska z Rosją grać nie powinna. Gdzieniegdzie mówi się nawet o „honorowym walkowerze”, gdyby spraw w swoje ręce nie wzięła FIFA ani żadna inna „wyższa instancja”, ale… to bez sensu. O wielkim geście polskiej reprezentacji wszyscy zapomnieliby pewnie już kilka dni później, a Rosjanie dostaliby awans na mundial niemalże na tacy.Co więc robić? Wszystko wskazuje na to, że najlepsze, na co Polacy mogą liczyć, to przeniesienie meczu z Moskwy do innego miasta, na teren neutralny, ewentualnie do Warszawy lub Chorzowa. By tak się jednak stało, sytuacja w stolicy Rosji musiałaby zostać zakwalifikowana jako „niebezpieczna”.Co to znaczy „niebezpieczna” — nie wiadomo, bo zapis ten jest czysto uznaniowy. Biorąc pod uwagę, że piłkarze Borussii Dortmund musieli rozgrywać swój mecz w Lidze Mistrzów kilkanaście godzin po zamachu na klubowy autokar, po centrum Moskwy mogłyby jeździć czołgi, a FIFA i tak mogłaby kazać Polakom grać.Na razie, niezależnie od sytuacji politycznej, selekcjoner Czesław Michniewicz zdecydował, że Polacy pojawią się w stolicy Rosji w ostatniej chwili, dzień przed meczem. – Plan jest taki, aby środowy trening przeprowadzić w Polsce, a po południu polecieć do Rosji. Dzięki temu w środę będziemy mogli odbyć trening w pełnym tego słowa znaczeniu – mówi rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski.Pierwszy mecz barażowy Polacy zagrają z Rosją 24 marca. W przypadku zwycięstwa pięć dni później zmierzą się z wygranym starcia Szwedów z Czechami. Mundial w Katarze rozpocznie się w listopadzie.