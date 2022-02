Kolumna czołgów wjechała do Doniecka. Nie mają oznaczeń [WIDEO]

We wtorek wczesnym rankiem na przedmieściach Doniecka widoczne były kolumny pojazdów wojskowych, w tym czołgów i transporterów opancerzonych – poinformowała Agencja Reutera.

Świadek, na którego powołuje się agencja, zaobserwował około pięciu jadących w kolumnie czołgów przy jednym z wjazdów do miasta i dwa kolejne w innej jego części.



Na pojazdach nie były widoczne żadne insygnia, ale maszyny pojawiły się kilka godzin po tym, gdy prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych – Donieckiej i Ługańskiej, powołanych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie, i zdecydował o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk, w charakterze „sił pokojowych” – zauważa Agencja Reutera.



Agencja dodaje, że jej reporterzy nie widzieli czołgów na ulicach Doniecka w ostatnich dniach.



W kolumnach oprócz czołgów widoczne były transportery opancerzone i ciężarówki. O ruchach wojsk w Donbasie informowały wcześniej również media rosyjskie.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs