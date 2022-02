Lawina komentarzy odnośnie Niemiec. Potężne oburzenie ws. Nord Stream 2

Rosja zrobiła kolejny krok w kierunku agresji na Ukrainę, tymczasem Niemcy dalej dopuszczają uruchomienie Nord Stream 2. „Może Zachód nareszcie zrozumiał, że NS2 powinien zostać pustą, zardzewiałą rurą na dnie Bałtyku” – piszą w sieci politycy, dziennikarze i eksperci. Ich zdaniem dalsze układanie się Berlina i Unii Europejskiej z Kremlem jest niedopuszczalne. Sugerują, że radykalne kroki powinna podjąć m.in. największa frakcja w Parlamencie Europejskim EPP, której szefem jest Donald Tusk.

Władimir Putin ogłosił w poniedziałek niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Polecił też siłom zbrojnym wkroczenie do Donbasu. Pretekstem jest „zapewnienia utrzymania pokoju”. W sieci publikowane są już filmy, na których widać przejazd rosyjskiego wojska.



Europa znów jest o krok od wojny.



Mimo to Berlin ani Paryż nie zapowiedziały jednoznacznego upadku projektu Nord Stream 2. Również przywódcy Unii Europejskiej wyrazili zaniepokojenie rosyjskimi działaniami, a wciąż nie zapowiedzieli, że niemiecko-rosyjski gazociąg nie powstanie.



„Niemcy kontynuowały Nord Stream 2 po 2014 roku, po aneksji Krymu. Tej hańby nie zmyją. Niemcy nie szanowały i nie szanują wartości demokratycznych, mają gdzieś prawa człowieka, śmierć Litwinienki, próbę zabójstwa Skripalów itd. Nie przeszkadzały Niemcom realizować NS2” – napisała w sieci posłanka PiS Anna Kwiecień.

Niemcy kontynuowały NS2 po 2014, po aneksji Krymu..tej hańby nie zmyją…Niemcy nie szanowały i nie szanują wartości demokratycznych, mają gdzieś prawa człowieka…smierć Litwinienki, proba zabójstwa Skripalów itd. nie przeszkadzały Niemcom realizować NS2.. — Anna Kwiecień������ (@Anna1Kwiecien) February 21, 2022

Reakcja Zachodu (realne sankcje, nie ładne słówka) będzie znów taka, że za czas jakiś Putin ruszy dalej. Z niecierpliwością czekam na decyzje Bidena i jak będzie można ocenić politykę USA ws. Ukrainy za okres ostatnich paru m-cy. Bo w lipcu 2021 Biden Kijów zdradził (NS2) — Grzegorz Kuczynski (@KuczynskiG) February 21, 2022

A Tusk to co? Przelicza ile palet pieniędzy stracą Niemcy na NS2? — Jacek Liziniewicz (@Liziniewicz) February 22, 2022

Potępienie Le Pen czy Salviniego niczego nie załatwi. Ale warto zapytać, czy Berlin zdecydował już o zakończeniu projektu NS2, bo to akurat wymierna sprawa. No, ale o to pan @bbudka jakoś nie pyta. https://t.co/0racOpxKjS — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) February 22, 2022

Pytać o moskiewską pożyczkę Le Pen czy koszulkę z Putinem Salviniego a jednocześnie pomijać podanie ręki przez Niemcy Rosji w ramach Nord Stream 2? — Marcin Palade (@MarcinPalade) February 22, 2022

Mam nadzieję, że zachód nareszcie zrozumiał, że NS2 powinien zostać pustą, zardzewiałą rurą na dnie Bałtyku — Maciej Wąsik ���� (@WasikMaciej) February 21, 2022

Według Adama Andruszkiewicza (sekretarza stanu w KPRM) wszystkie siły polityczne w Polsce powinny zjednoczyć się wokół obrony naszych wschodnich granic.



„Wokół wspierania rządu RP, pomocy dla Ukrainy oraz żądania porzucenia przez Niemcy antyeuropejskiego projektu Nord Stream 2. Opozycja ma szansę, by zawrócić z antypaństwowej drogi” – napisał.

Dziś wszystkie siły polityczne w Polsce powinny zjednoczyć się wokół obrony naszych wschodnich granic, wspierania Rządu RP, pomocy dla Ukrainy oraz żądaniu porzucenia przez Niemcy antyeuropejskiego projektu Nord Stream 2. Opozycja ma szansę, by zawrócić z antypaństwowej drogi. — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) February 21, 2022

W ramach sankcji na Rosję, Niemcy zaproponują budowę Nord Stream 3. — sławek jastrzębowski Salon24 (@sjastrzebowski) February 22, 2022

Zakręcił NS2? Nie. Zmobilizował Niemców do wysyłki broni na Ukrainę? Nie. Napisał tweeta? Tak. Ukraina na pewno jest teraz w ekstazie. https://t.co/0zTtd1Iw2i — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) February 20, 2022

Te „separatystyczne” republiki to wciąż Ukraina. Tak samo, jak Krym.



Wejście rosyjskiego wojska na ich teren to de facto przekroczenie czerwonej linii, o której mówił prezydent Biden, mające skutkować końcem projektu Nord Stream 2.



Pytanie, czy Biały Dom dotrzyma słowa. — Jakub Wiech (@jakubwiech) February 21, 2022

Dalej PO będzie w EPP? Trwanie w tym sojuszu to legitymizowanie bierności w sprawie rosyjsko-niemieckiego projektu Nord Stream 2.

Niszczycie bezpieczeństwo Europy @donaldtusk — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 21, 2022

Putin ujawnił, że podpisał dekret o uznaniu marionetkowych republik na wschodzie Ukrainy. To czas na sankcje wobec Rosji ze szczególnym uwzględnieniem projektu Nord Stream 2. Kreml mówi: sprawdzam. Czas na odpowiedź — Wojciech Jakóbik (@wjakobik) February 21, 2022

źródło: Portal tvp.info

