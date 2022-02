Tragiczny wypadek busa na A4. Cztery osoby nie żyją

Cztery osoby zginęły w wypadku busa, do którego doszło we wtorek rano na autostradzie A4 między Brzeskiem i Tarnowem w Małopolsce. Kolejne dwie osoby są ranne. W rejonie zdarzenia jezdnia autostrady w kierunku Rzeszowa jest zablokowana.

Jak przekazał dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bus uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa. Do zdarzenia doszło na 483. kilometrze A4.



Na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się pasem awaryjnym.



Utrudnienia w ruchu drogowym mogą potrwać do ok. godz. 9.





