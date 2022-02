Najkrwawsza doba w tym roku. Ukraińskie wojsko podaje nowe informacje z Donbasu

Sztab Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin wskutek ostrzału prowadzonego przez prorosyjskich separatystów w Donbasie zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy, a 12 zostało rannych. Z zajętych przez Rosję terytoriów w stronę terenów kontrolowanych przez siły rządowe strzelano z artylerii.

Agencja Reutera podkreśla, że jeśli chodzi o konflikt w Donbasie, to najbardziej krwawa doba w tym roku. Wojsko poinformowało, że ostatniej doby odnotowano 84 przypadki ostrzału z pozycji separatystów, którzy otworzyli ogień z ciężkiej artylerii w stronę kilkudziesięciu osiedli wzdłuż linii frontu.



Minionej doby wiele ataków ze strony sił prorosyjskich skierowanych było w stronę infrastruktury cywilnej. Ostrzelano m.in. elektrociepłownię w mieście Szczastia.



Od północy do godzin porannych dokonano trzech ostrzałów. W nocy media donosiły, że na teren samozwańczych republik wjechać miały regularne oddziały rosyjskiej armii.



Ukraina oskarżyła Rosję o prowokowanie konfliktu. Stwierdziła, że Moskwa wykorzystuje to jako pretekst do wywołania kryzysu, który, jak obawia się Zachód, może doprowadzić do wybuchu wielkiej wojny.



Prezydent Rosji Władimir Putin polecił we wtorek nad ranem ministerstwu obrony wysłanie rosyjskich „sił pokojowych” do separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy – podała Agencja Reutera; powołała się na dekret opublikowany w nocy z poniedziałku na wtorek.



W opublikowanej w nocy odezwie do narodu Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie przez Rosję niepodległości tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego.