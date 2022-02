Rosyjskie wojsko wkracza na Ukrainę. Dyplomaci USA spędzili noc w Polsce

Personel dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, przeniesiony wcześniej z Kijowa do Lwowa, ze względów bezpieczeństwa spędził noc z poniedziałku na wtorek w Polsce – poinformował o tym sekretarz stanu USA Antony Blinken.

„Z powodów bezpieczeństwa personel Departamentu Stanu obecnie będący we Lwowie spędzi noc w Polsce” – poinformował w oświadczeniu Blinken. Zapowiedział przy tym, że dyplomaci będą regularnie wracali, by kontynuować pracę na Ukrainie i zapewniać niezbędną pomoc konsularną. Nie jest jasne, czy dotyczy to tylko wtorkowej nocy.



Blinken powtórzył przy tym wezwanie do obywateli USA, by opuścili Ukrainę ze względu na ryzyko rosyjskiej inwazji. Szef dyplomacji USA stwierdził też, że rosyjskie wojska kontynuują zbliżanie się do granic Ukrainy w sposób wskazujący na to, że inwazja może rozpocząć się w każdym momencie.



„Nasz personel będzie nadal wspierał naród ukraiński i rząd Ukrainy, koordynując działania dyplomatyczne” – napisał Blinken wskazując na duże zaangażowanie USA w sprawy Ukrainy.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

źródło: agencja reutera, portal tvp.info

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmyro Kułeba dziś w nocy rozmawiał telefonicznie z Blinkenem. Szef ukraińskiego MSZ poinformował, że głównym tematem rozmowy były sankcje wobec Rosji w odpowiedzi na jej bezprawne i agresywne działania.Amerykański sekretarz stanu napisał po rozmowie, że decyzja o Rosji o uznaniu „niepodległości tzw. republik kontrolowanych przez jej własnych pełnomocników jest działaniem haniebnym”., co przekazałem ministrowi Kułebie” – poinformował Antony Blinken.