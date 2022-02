Dziecko połknęło baterię. W dotarciu do szpitala pomogli policjanci

Policjanci eskortowali do szpitala samochód przewożący 4-latka. Dziecko połknęło baterię i wymagało natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Sytuacja miała miejsce w sobotę. Do policjantów z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, pełniących służbę na terenie miejscowości Wyżne (woj. podkarpackie), podjechał mężczyzna i poprosił o pomoc.



„Z jego relacji wynikało, że wiezie samochodem swojego synka, który najprawdopodobniej połknął baterię guzikową. Mężczyzna miał problemy z połączeniem się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i postanowił sam przetransportować dziecko do szpitala” – poinformowała policja.



Dziecko potrzebowało natychmiastowej interwencji lekarskiej. Policjanci nawiązali kontakt z dyżurnym jednostki i rozpoczęli pilotaż do szpitala w Rzeszowie. Dyżurny o zdarzeniu poinformował personel szpitala.



Chłopiec szybko dotarł do placówki, gdzie otrzymał fachową pomoc.



