Robot Da Vinci pomógł w pionierskiej operacji [WIDEO]

Przełom w chirurgii klatki piersiowej. W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację torakochirurgiczną z wykorzystaniem supernowoczesnego sprzętu, systemu robotycznego Da Vinci.

Ogromna precyzja, mała inwazyjność i szybszy powrót do zdrowia – to pionierska operacja torakochirurgiczna z użyciem robota Da Vinci – informuje TVP3 Warszawa.



– Pierwsza w Polsce, a jeśli chodzi o ośrodki na świecie wykonujące zabiegi, to jest ich niewiele. Tak więc bardzo się cieszymy, że do takiego elitarnego grona dołączamy – powiedział gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.



Robot jest wyposażony w kilka ramion, które przez kilkumilimetrowe rurki są wprowadzane do klatki piersiowej. – Operator już nie jest przy ciele pacjenta w niewygodnej pozycji; siedzi za konsolą, gdzie ma obraz w powiększeniu, nieruchomy – wskazał płk dr Jacek Doniec, kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej WIM.

źródło: TVP3 Warszawa

W poniedziałek lekarze zoperowali grasicę, we wtorek będzie operowany pacjent z guzem płuca.przeprowadził do tej pory około 200 operacji robotycznych.