Wichura wiejąca z prędkością nawet 162 kilometry na godzinę – to rekordowa w ostatnich dniach prędkość wiatru w Polsce. Huragan sieje spustoszenie od Bałtyku po Tatry – niszczy budynki, zrywa linie energetyczne i, niestety, zabija. – Co się dzieje? – pytają przerażeni ludzie. Skąd tak gwałtowne zjawiska w pogodzie? – Zmiany klimatu to nie jest fikcja, to widać – mówi Paweł Ćwikła, Polak mieszkający w Niemczech.

#wieszwiecej Polub nas