Prezydent Ukrainy: Niczego ani nikogo się nie boimy [WIDEO]

Uznanie przez Rosję tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego – oświadczył w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W opublikowanej nocą odezwie do narodu ukraińskiego Zełenski podkreślił, że jego kraj jest oddany polityczno-dyplomatycznemu uregulowaniu sytuacji. Poinformował, że Kijów wnioskuje o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, posiedzenie OBWE i o szczyt formatu normandzkiego, który obejmuje Francję, Niemcy, Ukrainę i Rosję. – Nalegamy na pełnowartościową pracę Specjalnej Misji Monitorującej OBWE, by zapobiegać prowokacjom i dalszej eskalacji – powiedział.



– Uznanie przez Rosję samozwańczych republik może oznaczać jednostronne wyjście Moskwy z porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie – ocenił, przekonując, że uznanie niepodległości tzw. DRL i ŁRL może też świadczyć również o ignorowaniu decyzji czwórki normandzkiej.





Zełenski: Podkopuje to pokojowe starania

– Podkopuje to pokojowe starania i niszczy formaty negocjacyjne – oświadczył w odezwie do narodu. Stwierdził też, że Rosja „legalizuje swoje wojska, które faktycznie znajdowały się w okupowanych regionach Donbasu od 2014 roku”.Jednocześnie zapewnił, że „nie ma obecnie żadnych przyczyn do chaotycznych działań”. – Zrobimy wszystko, by było tak dalej – zaznaczył. Zagwarantował też, że mieszkańcy Ukrainy zostaną poinformowani w przypadku zmiany sytuacji bezpieczeństwa albo wzrostu zagrożenia.– Jesteśmy na swojej ziemi. Niczego ani nikogo się nie boimy. Niczego nie jesteśmy nikomu winni. I niczego nikomu nie oddamy. Bo nie jest to luty 2014 roku, tylko luty 2022 roku – podkreślił.Prezydent Rosjipodjął w poniedziałek wieczorem decyzję i podpisał dekret uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Zaraz potem wydał rozkaz siłom zbrojnym Rosji rozpoczęcia operacji „zagwarantowania pokoju” w Donbasie. Na polecenie prezydenta Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma nawiązać stosunki dyplomatyczne z separatystami z Ługańska i Doniecka. Wkrótce rosyjskie wojsko przekroczyło granicę Ukrainy.