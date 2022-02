Fałszywi policjanci CBŚP oskarżeni o wyłudzenie blisko 1,8 mln zł

Pięciu członków szajki oszustów działających metodą „na oficera CBŚP” zostało oskarżonych przez lubelskie „pezety” o wyłudzenie blisko 1,8 mln zł. Największy łup – 1,5 mln zł – przestępcy zgarnęli przekonując księgową jednej ze stołecznych spółek, że namierzyli złodziei, którzy chcą okraść ich firmę. Szajka pozbawiła też wszystkich oszczędności starsze małżeństwo z Lublina.

Oskarżeni tworzyli jedną z wielu ekip oszustów działających w całej Polsce. Stosowali popularną w półświatku metodę „na policjanta CBŚP”. To jedna z wielu mutacji oszustwa „na wnuczka”. Początkowo fałszywi policjanci atakowali tylko seniorów. Jednak co najmniej od dwóch lat stosują ten patent wobec pracowników firm czy biznesmenów.



Jak wygląda taki przekręt? Najlepiej pokaże to jedno z przestępstw, o które zostali oskarżeni członkowie opisywanej szajki. W maju 2021 roku do jednej ze stołecznych firm zadzwonił mężczyzna, podający się za oficera CBŚP. Przekonał księgową przedsiębiorstwa, że złodzieje planują wyczyścić ich konto.



Oszust tak zręcznie poprowadził rozmowę, że ofiara zrezygnowała z powiadomienia szefa o potencjalnym zagrożeniu i sama próbowała ratować majątek firmy. Tym bardziej, że „oficer CBŚP” cały czas naciskał, że liczy się każda minuta. Nieszczęsna kobieta przelała półtora miliona złotych na „bezpieczne konta”, wskazane przez rozmówcę.

W ostatniej chwili

Pieniądze znalezione w samochodzie oszustów (fot. policja.waw.pl)

Na szczęście stołeczni policjanci dostali od kolegów z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu „cynk” o pojawieniu się na Mazowszu szajki oszustów.Dwaj mężczyźni, wieku 33 i 38 lat, jeździli samochodem od bankomatu do bankomatu i wypłacali pieniądze.. Gotówka była poupychana w każdym możliwym schowku w samochodzie. Jednocześnie kryminalni we współpracy z cyberwydziałem KSP zablokowali 500 tys. zł na koncie przestępców.Niedługo potem wpadli 52-letni mężczyzna (koordynujący działania członków grupy) i 25-letni wyrobnik szajki, który najprawdopodobniej dzwonił do ofiar. Obydwaj rezydowali w wynajętych mieszkaniach, aby utrudnić namierzenie przez policję. Piąty z podejrzanych został zatrzymany przez policjantów z Wrocławia w jednej z miejscowości na Mazowszu.Okazało się, że grupa ta wcześniej wyłudziła oszczędności całego życia starszego małżeństwa z Lublina.

Po zatrzymaniu szajki w maju 2021 roku śledczy byli przekonani, że przestępcy mają na sumieniu od kilkunastu do kilkudziesięciu ofiar. Przez blisko rok śledztwa nie znaleziono jednak mocnych dowodów pozwalających powiązać ich z innymi wyłudzeniami.



Ostatecznie Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oskarżył pięciu przestępców o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oszustwa na szkodę dwóch pokrzywdzonych co do mienia znacznej wartości w łącznej kwocie blisko 1,8 mln zł.



Fałszywym „cebesiom” grozi do 10 lat więzienia.

#wieszwiecej Polub nas