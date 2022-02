„FAZ”: Dyplomatyczna porażka Putina. Rozpada się sojusz Rosji i Chin

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi jasno wyraził stanowisko Pekinu w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy. Potwierdził on prawo Kijowa do ochrony jej integralności terytorialnej i wezwał do dyplomatycznego rozwiązania eskalacji kryzysu.

Rosja pierwszy raz od 30 lat nie zdecydowała się wziąć udziału w zakończonej już Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Mimo to słowa, które padły podczas niej, na pewno dotarły do Moskwy i musiały wywołać niemiłe zaskoczenie.





„Dyplomatyczna porażka Putina”

źródło: PORTAL TVP.INFO, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Chiński szef dyplomacji Wang YiWezwał jednocześnie do rozwiązania kryzysu na drodze dyplomacji, nazywając porozumienie mińskie jedynym wyjściem z sytuacji.„Słowa te można odebrać jako granicę chińsko-rosyjskiego sojuszu – pisze o wystąpieniu polityka w Monachium niemiecka gazeta „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.Yi podkreślił jednocześnie, że wcześniej wypracowane stanowisko Chin i Rosji w sprawie ewentualnego rozszerzenia NATO jest nadal aktualne. Mimo wszystko „FAZ” podsumował wystąpienie dyplomaty jako „dyplomatyczną porażkę Putina”, którego uważa za „słabszego partnera w relacjach z Chinami”.„Chiny, które same kwestionują zasady suwerenności i integralności terytorialnej w stosunku do Tajwanu, zdaje sobie zapewne sprawę, że wtargnięcie Rosjan na Ukrainę miałoby nieprzewidywalne, potencjalnie destabilizujące konsekwencje dla całej polityki światowej” – komentuje niemiecki dziennik.