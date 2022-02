Zełenski rozmawiał z Bidenem. Zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek wieczorem, że rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o „wydarzeniach ostatnich godzin”. Zaplanowano też jego rozmowę z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

„Omówiłem wydarzenia ostatnich godzin z prezydentem USA. Rozpoczynamy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony” – napisał Zełenski na Twitterze.



Poinformował, że zaplanowana jest też rozmowa z premierem Johnsonem.



W poniedziałek wieczorem prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych tzw. republik ludowych w Donbasie.



– Uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej – oświadczył Putin w opublikowanym wieczorem w poniedziałek oświadczeniu.

Discussed the events of the last hours with @POTUS. We begin the meeting of the National Security and Defense Council. A conversation with @BorisJohnson is also planned.