„To odrzucenie porozumień mińskich. Zły znak”. Johnson o decyzji Putina

„Złamanie prawa międzynarodowego i bardzo ponury znak” – tak brytyjski premier Boris Johnson komentuje decyzję Rosji, by uznać niepodległość samozwańczych republik w Donbasie.

Władimir Putin uznał niepodległość separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Teraz wniosek prezydenta Rosji trafi do obu izb parlamentu. Na jutro zwołano posiedzenie Dumy Państwowej i Rady Federacji.



– To jasne złamanie prawa międzynarodowego, w oczywisty sposób narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. To odrzucenie porozumień mińskich. Zły omen. Bardzo ponury znak – ocenił Johnson.



Boris Johnson powtórzył, że Londyn będzie nadal wspierał Ukrainę. Podkreślił, że Brytyjczycy gotowi są użyć przeciwko Rosji sankcji.