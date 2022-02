Europoseł PO żąda od Brukseli do kolejnego wniosku przeciw Polsce

– W imieniu Europejskiej Partii Ludowej wzywam Komisję Europejską, żeby przeszła od słów do czynów. Czas najwyższy złożyć odpowiedni wniosek do TSUE – oświadczył eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Mianem „naruszenia europejskiego prawa” określił ochronę życia nienarodzonych. Walkę z nią nazwał „obroną praw kobiet”.

W swoim wystąpieniu Halicki zarzucił Trybunałowi Konstytucyjnemu, że nie został „powołany zgodnie z polską konstytucją”, „nie spełnia kryteriów niezależności i narusza europejskie standardy”. Przewodniczącą tego organu określił mianem „politycznej marionetki”.

Pan @AndrzejHalicki to tak sam z siebie czy szef @EPP @donaldtuskEPP wzywa @EU_Commission do działań przeciwko Polsce by ta wprowadziła legalną aborcję? �� pic.twitter.com/5tJZWbbCQ2 — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) February 21, 2022

źródło: Twitter

Polityk PO oświadczył, że aby „realnie bronić praw kobiet” wzywa „w imieniu Europejskiej Partii Ludowej” Komisję Europejską, „żeby przeszła od słów do czynów” – to znaczy złożyła kolejny wniosek przeciw Polsce do TSUE.Halicki nie odpowiedział na pytanie, czy akcja została uzgodniona z szefem EPL Donaldem Tuskiem.