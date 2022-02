Putin ogłosił oderwanie dwóch samozwańczych republik od Ukrainy

– Władze Ukrainy nie są zainteresowane pokojowym rozwiązaniem sytuacji w Donbasie, dlatego uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej – oznajmił w poniedziałek Władimir Putin. Prezydent Rosji powiedział, że z „oboma krajami (Doniecką RL i Ługańską RL – przyp. red.) podpisana została umowa o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy”.

Władimir Putin uznał niepodległość separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Teraz wniosek prezydenta Rosji trafi do obu izb parlamentu. Na jutro zwołano posiedzenie Dumy Państwowej i Rady Federacji.

Stało się. Putin podpisał rozbiór Ukrainy. Wcześniej podważył demokratyczne wybory Ukraińców i zrobił z nich faszystów. pic.twitter.com/tR6bWqWQ21 — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 21, 2022

Przywódcy Ukrainy i państw NATO, a także szefowie międzynarodowych organizacji apelowali do ostatniej chwili, aby Władimir Putin nie podejmował takiej decyzji. W ocenie części niezależnych komentatorów, działania Kremla są prowokacją, która ma usprawiedliwić wejście rosyjskiej armii do Donbasu pod pretekstem ochrony separatystów.



W ubiegłym tygodniu Duma Państwowa przyjęła rezolucję, w której zaapelowała do Władimira Putina o uznanie niepodległości Donbasu. Dziś z podobną prośbą wystąpili samozwańczy liderzy separatystycznych regionów: ługańskiego i donieckiego. Uznanie niepodległości Donbasu rekomendowali prezydentowi Rosji także członkowie Rady Bezpieczeństwa. Od kilku tygodni rosyjskie media państwowe informowały o eskalacji przemocy w Donbasie. Niezależni komentatorzy przekonywali, że ta kampania medialna, strzały, eksplozje i masowa ewakuacja są również elementami prowokacji. Na jutro zwołano posiedzenie Dumy i Rady Federacji. Obie izby mają pełnomocnictwa do ratyfikacji decyzji prezydenta w sprawie uznania niepodległości Donbasu, a także mogą wysłać armię za granicę Rosji i zawierać umowy, w tym o udzieleniu pomocy wojskowej separatystom.