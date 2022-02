Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? „Wojna może się rozlać”

Czy dojdzie do ataku Rosji na Ukrainę? Czy jest jeszcze miejsce na dyplomację? Jakie cele chce osiągnąć Władimir Putin? Niepokojąca sytuacja na wschód od polskiej granicy była tematem poniedziałkowego wydania „Gościa Wiadomości” na antenie TVP Info. O możliwych scenariuszach rozmawiali eksperci – Marek Budzisz i generał Roman Polko.

– Decyzja jest już przesądzona. Rosja uzna niepodległość obu republik i podpisze z nimi traktat o współpracy w tym i pakt o współpracy wojskowej. Oznacza to wejście rosyjskich sił zbrojnych już w sposób otwarty na teren obydwu tych państw separatystycznych – skomentował dzisiejsze słowa prezydenta Rosji na temat tzw. Donieckiej Republiki Ludowej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej Marek Budzisz.



– Putin zdecydował się na realizację „strategii salami”, czyli zdobycia Ukrainy po kawałku – stwierdził generał Polko. – To będą kroki eskalujące konflikt i wojna może się rozlać. Dużo zależy od oporu armii ukraińskiej – dodał Budzisz.





„Putin się nie cofnie przed niczym”

Gen. Polko przypomniał, że Putin zbudował swoją karierę na wojnie czeczeńskiej, a wykazał się przy tym wyjątkową bezwzględnością.– On się nie cofnie przed niczym. Grozi światu w istocie bronią jądrową, a prezydenci Niemiec i Francji niby są w tym zjednoczonym froncie, a z drugiej strony udają, że jeszcze tego Putina da się ugłaskać – powiedział, wyrażając ocenę, że nie dojdzie już do szczytu Biden-Putin.– Widać, że dyktator zdecydował się na siłowe rozwiązanie – dodał były dowódca sił specjalnych GROM.

„Ukraina to tylko początek”

Zarówno gen. Polko jak i Marek Budzisz zgodnie stwierdzili, że niebezpieczeństwo ze strony Rosji jest wymierzone w NATO, ponieważ „celem nie jest Ukraina, ale przebudowanie sytuacji bezpieczeństwa na świecie”.– Jestem przekonany, że jeżeli Putin połknie Ukrainę, to pewnie się nią w jakiś sposób zadławi, ale jeśli uda mu się przeprowadzić krwawy przewrót w Kijowie, to na samej Ukrainie się nie zatrzyma – mówił gen. Roman Polko.– Gdy dojdzie do neutralizacji Ukrainy, obezwładnienia jej, to te siły, które dzisiaj są wiązane przez Ukrainę, zostaną przesunięte na wschodnią flankę NATO. Co do tego nie należy mieć wątpliwości – stwierdził Marek Budzisz.