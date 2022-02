Rosja uznaje niepodległość Ługańska i Doniecka. Komentarze

Uznanie niepodległości obwodu Ługańskiego i Donieckiego będzie potwierdzeniem okupacji Ukrainy oraz złamaniem ustaleń mińskich – powiedział w poniedziałek ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Szef unijnej dyplomacji ostrzegł Rosję przed uznaniem niepodległości samozwańczych republik w Donbasie.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi i prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, że ma zamiar podpisać dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych, powołanych przez separatystów w Donbasie - podał Kreml. Putin, który w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z przywódcami Francji i Niemiec, poinformował ich o rezultatach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji - przekazały służby prasowe Kremla. Na posiedzeniu tym w poniedziałek omawiano sytuację w Donbasie.



Szef unijnej dyplomacji ostrzegł Rosję przed uznaniem niepodległości samozwańczych republik w Donbasie - donieckiej i ługańskiej. Josep Borrell podkreślił, że Unia Europejska jest przygotowana na ostrą reakcję, jeśli Władimir Putin uzna niepodległość separatystycznych regionów Ukrainy. – Bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem – dodał szef unijnej dyplomacji po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Brukseli.





„Potwierdzenie okupacji”

– Jesteśmy gotowi do działania silnym, zjednoczonym frontem, jeśli Władimir Putin podejmie taką decyzję. Z pewnością jeśli dojdzie do aneksji, będą sankcje. Jeśli dojdzie do uznania republik, położę sankcje na stół, a– wskazał Borrell.Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca zapytany w TVN24, co będzie oznaczało uznanie przez Rosję niepodległości dwóch „republik ludowych” powołanych w Donbasie przez prorosyjskich separatystów, powiedział, że będzie to „potwierdzeniem okupacji Ukrainy oraz złamaniem ustaleń mińskich”. – Mam wrażenie, że jest to Gruzji z 2008 roku – dodał.– Kiedy uzna się niepodległość tych republik, potem będą prosić o wsparcie militarne iwówczas będą prawne podstawy, żeby stacjonowali tam rosyjscy żołnierze – zauważył Deszczyca. – Jeżeli pozwolimy Putinowi na przejęcie kontroli nad tymi republikami, to będzie chciał czegoś większego – ocenił.

Ambasador przypomniał, że osiem lat temu Rosja zajęła Krym i od tego czasu jej „apetyt cały czas wzrastał”. Jak wskazał, obecnie są to republiki, które są częścią Ukrainy na wschodzie.





Ukraina apeluje

źródło: pap

Deszczyca zaznaczył, że wprowadzone wówczas sankcje „”. – Nie został także (Putin) ukarany za Gruzję i w 2014 zaczął atakować i anektować Ukrainę – dodał ambasador. – Będziemy walczyć, żeby to terytorium zostało ponownie przywrócone do Ukrainy, by została przywrócona integralność Ukrainy w granicach do 2014 roku – oświadczył.– Jesteśmy za tym, żeby znaleźć porozumienie i znaleźć mechanizm, który pozwoliłby nie doprowadzić do wojny, ale– dodał Deszczyca.Przyznał też, że Ukraina, jest rozczarowana realizacją memorandum budapeszteńskiego. – Nie przyjmują nas do NATO, nie mamy Krymu ani części Donbasu i nie mamy gwarancji bezpieczeństwa. To jest trochę rozczarowanie – powiedział Deszczyca.– Apelujemy do państw, które podpisały nasze gwarancje bezpieczeństwa - przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, o przeprowadzenie konsultacji i powołania nowego mechanizmu albo instrumentuZwróciliśmy się także do Rosji, żeby ona dołączyła do tego – podkreślił Deszczyca.– Liczymy, że Rada Bezpieczeństwa ONZ też się do tego dołączy i niektóre państwa, które odgrywają ważną rolę w regionie, np.– powiedział ambasador. Jak zauważył, „Niemcy są obecnie bardzo wstrzemięźliwi”. – Polityka Niemiec wobec Rosji jest delikatna podobnie jak polityka innych państw w 2014 roku – dodał Deszczyca.Podkreślił, że rozmowy z Niemcami są prowadzone. – Mam nadzieję, że stanowisko Niemiec zmieni się, ponieważ tutaj mówimy nie tylko o bezpieczeństwie Ukrainy. Jeżeli wybuchnie wojna, będzie to miało swój