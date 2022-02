Putin ma wygłosić orędzie. Jaka przyszłość Doniecka i Ługańska?

Prezydent Rosji Władimir Putin w ciągu najbliższych godzin wystąpi z orędziem do narodu – powiedział rzecznik prasowy Dmitrij Pieskow. Putin najprawdopodobniej ogłosi uznanie niepodległości tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej.

O planowanym wystąpieniu prezydenta Rosji poinformowała agencja RIA Novosti.



Putin, który w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z przywódcami Francji i Niemiec – Olafem Scholzem i Emmanuelem Macronem – poinformował ich o rezultatach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji – przekazały służby prasowe Kremla.



Kreml wskazał na apel parlamentarzystów rosyjskich w sprawie uznania „republik ludowych”. „Dzisiaj również napłynęły apele władz DRL i ŁRL (Doniecka i Ługańska „Republika Ludowe” – przyp. red.) o uznanie ich suwerenności w związku z agresją militarną władz ukraińskich, zmasowanymi ostrzałami Donbasu" - głosi komunikat Kremla.



„Uwzględniając to wszystko, prezydent Rosji poinformował, że w najbliższym czasie ma zamiar podpisać odpowiedni dekret” – dodano w oświadczeniu.



„Prezydent Francji i kanclerz Niemiec wyrazili rozczarowanie takim rozwojem sytuacji. Jednocześnie wyrażono gotowość do dalszych kontaktów” – zakomunikował Kreml.



W poniedziałek w Moskwie odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji. Jego tematem było uznanie niepodległości Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Putin po południu zapowiedział, że decyzja zostanie ogłoszona jeszcze poniedziałek.



