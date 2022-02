Widmo wojny coraz bliżej. Rosjanie rozstawili szpital polowy przy granicy [WIDEO]

W miejscowości Szebiekino (Rosja), która leży zaledwie 5 kilometrów od granicy z Ukrainą powstał szpital polowy dla rosyjskiego wojska. Na nagraniach widać dziesiątki namiotów, ciężarówek wojskowych z czerwonym krzyżem i ćwiczących obok żołnierzy.

Amerykański wywiad wielokrotnie ostrzegał, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili. Analitycy wyliczają, że nad granicę Ukrainy ściągnięto dysponujące zasięgiem od 500 do 700 km Iskandery czy haubice dalekosiężne.



Kreml wielokrotnie odpierał te zarzuty, tłumacząc, że wszystkie ściągnięte wojska to jedynie element ćwiczeń. Jako jeden z argumentów podawano to, że przy konflikcie zbrojnym z Ukrainą, kluczowe byłoby rozstawienie szpitalu polowego i to się właśnie stało.



🇷🇺🇺🇦⚡️Russian field hospital in Shebekino, less than 5km to the border with Ukraine. pic.twitter.com/8DVfXlkREd — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 21, 2022

Autorzy nagrania podają, że z miejsca, gdzie rozstawiono namioty, do granicy z Ukrainą jest zaledwie 5 km. W okolicach rosyjskiej miejscowości widziano też w ostatnich dniach szpaler rosyjskich czołgów, co potwierdzają liczne nagrania.

“Invasion will only happen when Russians begin to stand up field hospitals”. I have heard this phrase many times. https://t.co/Jss0XeVDKw — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) February 10, 2022

Wcześniej na obecność szpitala polowego zwrócili uwagę eksperci, którzy analizowali zdjęcia satelitarne z regionu. – Inwazja nastąpi dopiero wtedy, gdy Rosjanie zaczną stawiać szpitale polowe. Wielokrotnie słyszałem to zdanie – napisał na Twitterze Konrad Muzyka, specjalista ds. bezpieczeństwa i dyrektor Rochan Consulting.