Moskiewska giełda reaguje na działania Putina. Kursy akcji spadają

Akcje największych firm rosyjskich i kurs rubla spadły w poniedziałek, w czasie gdy władze rozważały decyzję dotyczącą uznania przez Moskwę niepodległości tzw. republik ludowych, powołanych przez separatystów w Donbasie.

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



Kurs euro na moskiewskiej giełdzie przekroczył 90 rubli, kurs dolara – 79 rubli. Jest to poziom najniższy od końca stycznia br.



Akcje koncernu naftowego Rosnieft staniały o prawie 19 proc., akcje dwóch największych banków państwowych: Sbierbanku i WTB (VTB) spadły o blisko 17 proc. Akcje linii lotniczych Aerofłot staniały o ponad 15 proc.



Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział w poniedziałek, że podejmie decyzję w sprawie uznania przez Rosję niepodległości dwóch „republik ludowych” powołanych w Donbasie przez prorosyjskich separatystów. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa kraju, transmitowanym – co zwykle nie jest praktykowane – przez telewizję państwową, członkowie rządu i parlamentu wypowiedzieli się za uznaniem "niepodległości" Donbasu.



Zobacz także: „Polskie magazyny gazu są wypełnione w 80-90 proc.”

#wieszwiecej Polub nas