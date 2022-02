Problemy Bayernu. Czołowy piłkarz ma koronawirusa

Piłkarz reprezentacji Niemiec i kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium Thomas Mueller po raz drugi miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zawodnik czuje się dobrze, ale pozostaje w domowej izolacji – przekazał klub.

Przed rokiem z powodu zakażenia COVID-19 32-letni Mueller opuścił finał klubowych mistrzostw świata i specjalnym samolotem wrócił z Kataru do Monachium.



Jeszcze w niedzielę piłkarz wystąpił w meczu ligowym bawarskiej drużyny z Greutherem Fuerth, który lider tabeli wygrał 4:1, m.in. po dwóch trafieniach Lewandowskiego. Muellera na pewno zabraknie w sobotnim spotkaniu we Frankfurcie z Eintrachtem.



Od początku roku w ekipie z Monachiuum regularnie ktoś jest zainfekowany COVID-19. Na początku lutego na jakiś czas wypadł z gry inny reprezentant Niemiec Jamal Musiala.



Z kolei w styczniu w meczu z Borussią Moenchengladbach (1:2) trener Julian Nagelsmann miał do dyspozycji 13 zawodników pierwszego zespołu, gdyż dziewięciu pauzowało wskutek pozytywnych wyników testów.

