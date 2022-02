Spotkanie grupy kontaktowej Ukraina-OBWE-Rosja. Rau: To zależy od Kremla

– Wykonanie tego postulatu bezwzględnie zależy od decyzji rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa – oświadczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau pytany o ewentualne spotkanie trójstronnej grupy kontaktowej, która składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. W poniedziałek po południu Zbigniew Rau poinformował, że jako przewodniczący OBWE wezwał wszystkie strony grupy do spotkania jeszcze tego samego dnia.

Kilka godzin później, w czasie briefingu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli, odpowiadając na pytanie o to, czy takie spotkanie w tym terminie „jest w ogóle realne”, wyjaśnił, że „wykonanie tego postulatu bezwzględnie zależy od decyzji rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa”. – To jest proces – podkreślił.



Odnosząc się do treści rozmów w Brukseli Zbigniew Rau poinformował, że zostały one zdominowane przez temat sytuacji bezpieczeństwa na i wokół Ukrainy.



W trakcie narady - jak relacjonował - ministrowie otrzymali informację z Moskwy, o tym, że jeszcze w poniedziałek ma zapaść decyzja w sprawie uznania przez Rosję niepodległości dwóch „republik ludowych” powołanych w Donbasie przez prorosyjskich separatystów.



Według Raua informacja, przekazana w poniedziałek przez prezydenta Rosji Władimira Putina podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji, wywołała „ożywioną” dyskusję w Brukseli, która doprowadziła do „wypracowania zasadniczo jednolitego stanowiska”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– W tych wszystkich głosach ujawniały się następujące kwestie: po pierwsze wszyscy śledziliśmy obrady Rady Bezpieczeństwa w Moskwie z dużym niepokojem i troską. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy biorący udział w tej dyskusji wskazywali na zasadność zwrócenia się do prezydenta Putina o działanie zgodne z postanowieniami prawa międzynarodowego i porozumieniami mińskimi, co faktycznie oznacza nieuznawanie tych obwodów - donieckiego i ługańskiego – jako podmiotów prawa międzynarodowego. Wszyscy wskazywali, że gdyby do tego jednak doszło, UE zajmie jednoznaczne i jednolite, nacechowane jednością stanowisko w tej kwestii – zapewnił szef MSZ.Pytany o ewentualne, Rau powiedział, że pakiet sankcji jest przygotowany. – Decyzje co do treści sankcji zapadły – zaznaczył.