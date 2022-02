22 lutego rozpoczyna się II Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”. Festiwal to inicjatywa mającą na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków.

W programie festiwalu znalazło się ponad 170 produkcji i koprodukcji Telewizji Polskiej. – Festiwal „Pamięć i Tożsamość” podejmuje tematy ważne, które należy chronić – podkreślił prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. – Żyjemy w czasach swoistej antykultury, kiedy odmawia się Polakom prawa do ich historii, do ich tożsamości, do tego, z czego mogą być dumni. Żyjemy w czasach antykultury ukonstytuowanej na odrzuceniu Boga, w swoistej, oszalałej dechrystianizacji, zastępowania Boga osobowego bożkami ochrony klimatu, czy przyspieszonej, ofensywnej takiej neobolszewickiej reedukacji kulturowo-seksualnej. Krótko mówiąc, kultura jest tym, co nas konstytuuje, co stanowi o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, jakim jesteśmy narodem i ją trzeba chronić – podkreślał prezes TVP.



Festiwal to ponad 540 godzin filmów, seriali, spektakli, programów i koncertów w dziewięciu kategoriach festiwalowych oraz nowości – kategoria Publicystyka kulturalno-historyczna i kategoria dedykowana najmłodszym „Polak Mały” – zaznaczył wiceprezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz.



– Oferta jest bardzo szeroka, od filmu i serialu fabularnego, przez znakomite filmy dokumentalne, widowiska artystyczne i programy dziecięce. To jest nowa kategoria w tym roku. Bardzo nas ona cieszy, bo misją telewizji publicznych na całym świecie jest docieranie do najmłodszych odbiorców. Aby nie byli skazani wyłącznie na komercyjną rozrywkę, pozbawioną głębszych edukacyjnych treści. Nadawca publiczny stara się dołożyć wszelkich starań, aby dzieci mogły oglądać programy bezpieczne – podkreśla Mateusz Matyszkowicz.



W tegorocznej edycji znalazły się dwie kategorie specjalne, zaznaczyła dyrektor II Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”, Aneta Woźniak. – Wśród kategorii specjalnych w tegorocznej edycji znalazły się Dziedzictwo bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Ojczyzna w nutach Chopina – powiedziała dyrektor. Dodała, że „nowością Festiwalu jest zorganizowany na zasadach Pitchingu konkurs na projekt filmu dokumentalnego”.



Głównym założeniem festiwalowego konkursu jest wspieranie twórców polskiego dokumentu, a nagrodą jest zrealizowanie zwycięskiego projektu przez Telewizję Polską. Festiwal zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas Gali zostaną wręczone statuetki Złotych i Platynowych Ryngrafów, nawiązujące do pamiątek po poległych bohaterach narodowych. Wydarzenie transmitowane będzie na stronie fkn.tvp.pl oraz na antenach Telewizji Polskiej: TVP1 i antenach tematycznych, w tym TVP Historia.

W dniach 25-27 lutego w warszawskim Kinie Wisła, odbywać się będą projekcje wybranych produkcji festiwalowych. Pokazy są bezpłatne.