Teatr Putina. Szef wywiadu za włączeniem Doniecka i Ługańska do Rosji

W Moskwie trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji. Władimir Putin wysłuchuje opinii kolejnych polityków i przedstawicieli służb o słuszności uznania niepodległości tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Wpadka albo chwila szczerości przytrafiła się dyrektorowi Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Siergiej Naryszkin opowiedział się za włączeniem Doniecka i Ługańska do Rosji.

Na naradzie wypowiadali się przedstawiciele władz, którzy zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa, w tym premier Michaił Miszustin, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, szefowie resortów siłowych i obu izb parlamentu Rosji. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Putina, później kolejni przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa podchodzili do mównicy i wygłaszali zdanie nt. niepodległości Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej.



Swoją opinię wyraził także Siergiej Naryszkin, dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej.



– Możemy dać naszym zachodnim partnerom ostatnią szansę na wybranie pokojowej ścieżki i wprowadzenie w życie przez Ukrainę porozumień mińskich. Inaczej będziemy musieli podjąć decyzję, o której rozmawiamy tutaj dzisiaj… – rozpoczął swoje wystąpienie Naryszkin.



– Co masz na myśli mówiąc „inaczej”? Chcesz, żebyśmy rozpoczęli negocjacje, czy żebyśmy rozpatrzyli wniosek o suwerenność (Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej – przyp. red.) – spytał Putin. – Po prostu powiedz wprost – zachęcał prezydent.



– Poparłbym sugestię o rozpoznaniu… – odparł niepewnie Naryszkin.

– Poparłbyś czy popierasz? – dopytywał prezydent Rosji.



– Popieram… – wydusił z siebie szef wywiadu.



– No to po prostu to powiedz – dociskał Putin.



– Tak, popieram wniosek Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, aby stały się częścią Federacji Rosyjskiej – wypalił Naryszkin.



– Ale my o tym nie rozmawiamy. Rozpatrujemy ich wniosek o uznanie niepodległości – roześmiał się Putin.



– Tak, popieram wniosek o rozpatrzenie wniosku o niepodległość – powiedział Naryszkin, po czym usłyszał od prezydenta Rosji, że może wracać na swoje miejsce.