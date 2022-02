Ambasador Ukrainy do Niemców: Jeśli dojdzie do inwazji, nie zapomnimy tej zdrady

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk oświadczył w poniedziałek, że jego krajowi nadal odmawia się tej broni, którą Niemcy mogą dostarczyć. – Jeśli strona niemiecka będzie nadal odmawiać, a rosyjskie wojsko rzeczywiście wkroczy na Ukrainę, Ukraińcy nigdy nie zapomną Niemcom tej zdrady – powiedział Melnyk telewizji BILD.

– Dzisiaj potrzebujemy nie tylko słów, wyrazów solidarności, potrzebujemy też broni do obrony – powiedział Melnyk w niedzielę w programie telewizji BILD. – Nadal odmawia się nam tej broni, którą Niemcy mogą dostarczyć - dodał.



– Jeśli Niemcy będą nadal odmawiać, a prezydent Rosji Władimir Putin rzeczywiście wyda siłom rosyjskim rozkaz wkroczenia na Ukrainę w najbliższych dniach lub tygodniach, będzie to porażka niemieckiej polityki zagranicznej i ogłoszenie upadłości, a Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady – powiedział stanowczo ambasador.



Melnyk na koniec zaapelował również do Zachodu o przyjęcie omawianych sankcji wobec Rosji, zanim dojdzie do ostrzału Kijowa.

Niemcy wysyłają hełmy, zamiast broni

źródło: PAP, PORTAL TVP.INFO

Rzecznik niemieckiego resortu obrony przekazał portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), że 5 tysięcy hełmów obiecanych Ukrainie przez niemiecką minister obrony Christine Lambrecht jest gotowych do transportu.– Kiedy strona ukraińska potwierdzi wszystkie warunki, hełmy będą mogły zostać dostarczone. Dotrą na miejsce w ciągu trzech dni – dodał przedstawiciel ministerstwa.Władze w Kijowie wielokrotnie prosiły Niemcy o dostarczenie uzbrojenia. Dla rządu w Berlinie dostawy potencjalnie śmiercionośnej broni nie wchodzą jednak w rachubę. W czwartek okazało się, że obiecane hełmy wciąż nie dotarły na Ukrainę.U granic Ukrainy Rosja zgromadziła aktualnie ponad 100 tysięcy żołnierzy. Źródła amerykańskie uważają, że atak jest nieuchronny