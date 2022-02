„Bitwę mistrzów czas zacząć”. TVP2 zaprasza na piątą edycję „The Voice Kids”

TVP 2 zaprasza na kolejną odsłonę hitowego programu „The Voice Kids” . Już po raz piąty na scenie wystąpią muzycznie utalentowane dzieci w wieku 8 -14 lat . W fotelach trenerów zobaczymy: Cleo , Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona. W premierowym odcinku zaśpiewają także dotychczasowi zwycięzcy.

Najnowsza edycja będzie wyjątkowa, nie tylko pod względem głosów, które usłyszmy. Także dla trenerów jest wielkim wyzwaniem, bo piąta odsłona „The Voice Kids” jest dla nich ważnym egzaminem, w którym chcą otrzymać najwyższą notę. – Każdy z nas ma po jednej wygranej więc w studiu, naprawdę czuć, że każdy chciałby tę edycję wygrać – mówi Dawid Kwiatkowski , który w trzeciej edycji doprowadził na szczyt Marcina Maciejczaka. – Nie będę ukrywać, że jesteśmy tutaj jak jedna wielka rodzina . Natomiast piąta edycja to jest walka – ocenia Cleo , której podopieczna AniKa Dąbrowska wygrała drugą odsłonę programu . – Bitwę mistrzów czas zacząć – ogłasza Tomson , który wspólnie z Baronem doprowadzili do zwycięstwa Sarę James, uczestniczkę czwartej edycji „The Voice Kids”.



Troje wspomnianych zwycięzców programu ponownie wejdzie na scenę, na której świętowali triumf – oficjalnie otworzy piątą odsłonę show śpiewając singiel „Lecę” powstały specjalnie na tę okazję .



W premierowym odcinku wystąpi również zwyciężczyni pierwszej edycji – Roksana Węgiel, która wykona swój przebój „Korona” .



W roli prowadzących program zobaczymy Idę Nowakowską oraz Tomasza Kammela.

Podczas pierwszego etapu – Przesłuchań w Ciemno , na scenie wystąpi ponad 70 wykonawców, do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera . Sześcioro uczestników z każdego teamu zaśpiewa ponownie w Sing Off , a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału , gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji „The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych .