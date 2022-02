Minister Rau zwołuje posiedzenie grupy kontaktowej Ukraina-Rosja-OBWE

W ramach trójstronnej grupy kontaktowej (TCG) wzywam wszystkie strony do spotkania w dniu dzisiejszym - przekazał szef polskiej dyplomacji, pełniący obowiązki przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Zbigniew Rau.

ROSJA GOTOWA DO INWAZJI NA UKRAINĘ



„W ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej wzywam wszystkie strony do spotkania dzisiaj. Wytyczne z Porozumień Mińskich z pomocą dyplomacji zapewnią właściwą pokojową drogę do rozwiązania trwającego kryzysu” – napisał na Twitterze Rau.

I call on all parties to convene a Trilateral Contact Group meeting today. The Minsk Agreements provide the right path for a diplomatic and peaceful solution to the current crisis. https://t.co/9aO0yI4hnG — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) February 21, 2022

Minister spraw zagranicznych Polski udostępnił także oświadczenie, dotyczące spotkania TCG w sobotę, do którego w rezultacie nie doszło.

W informacji prasowej Kinnunen zapewnił, że będzie kontynuował starania na rzecz prowadzenia dialogu w formacie TCG w celu deeskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz powrotu do dialogu i przestrzegania Porozumień Mińskich.



Trójstronna grupa kontaktowa ds. konfliktu na wschodzie Ukrainy składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Jej stałym miejscem obrad jest stolica Białorusi, Mińsk.



We wtorek z ministrem Rauem spotka się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, o czym poinformowała rzeczniczka Sojuszu Oana Lungescu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się ze Zbigniewem Rauem, ministrem spraw zagranicznych Polski i urzędującym przewodniczącym OBWE we wtorek 22 lutego” – napisała Lungescu.