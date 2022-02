Gigantyczny wybuch na Słońcu. Solar Orbiter po raz pierwszy ukazał tak dużą erupcję

Sonda Solar Orbiter ESA dostarczyła obrazy największego słonecznego wybuchu zarejestrowanego na jednym ujęciu razem z całą tarczą gwiazdy. Oprócz niesamowitego widoku oznacza to okazję do ważnych badań.

Choć nie widać tego gołym okiem, nasza dzienna gwiazda ma gwałtowną i nieprzewidywalną naturę. Kolejny dowód na to, jak bardzo Słońce może nas zaskoczyć, przesłała sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej Solar Orbiter.





Koronalny wyrzut masy

Jeśli silny wybuch tego typu dotarłby do Ziemi, mógłby spowodować uszkodzenie sieci elektrycznych, zaburzyć komunikację radiową, zagrozić satelitom i astronautom.

Instrument sondy – Full Sun Imager (FSI) obserwuje pełen dysk Słońca, a zbliżająca się obecnie do niego sonda w marcu znajdzie się w odległości zaledwie 0,3 dystansu Słońce – Ziemia.





Erupcja z gwiazdą

źródło: pap

Inne kosmiczne próbniki również obserwują tego typu wydarzenia, ale Solar Orbiter po raz pierwszy ukazał tak dużą erupcję uchwyconą na jednym zdjęciu razem z całą gwiazdą.Oznacza to szczególną okazję do badań – po raz pierwszy umożliwia naukowcom np. przyjrzenie się, jak takie wybuchy wiążą się z aktywnością samej gwiazdy.Do obserwacji zdarzenia skierowano też kolejne sondy – Parker Solar Probe NASA i europejsko-amerykański SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).Naukowcy czekają też na wysłanie w przestrzeń sondy Vigil konstruowanej specjalnie pod kątem monitorowania słonecznej pogody.