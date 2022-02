Przewoźnicy zawieszają połączenia z Ukrainą. Co z PLL LOT?

Kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia z Ukrainą. Przewoźnicy wprowadzają środki ostrożności na wypadek, gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę. Polskie Linie Lotnicze LOT na razie utrzymują połączenia z Kijowem czy Lwowem.

Do tej pory połączenia zawiesiło 10 przewoźników, w tym holenderski KLM, niemiecka Lufthansa, szwajcarski Swiss czy francuskie linie Air France. Przedstawiciele przewoźników zaznaczają jednak, że są to decyzje tymczasowe i nie jest wykluczone, że wkrótce loty zostaną wznowione. Lufthansa poinformowała, że zawiesza połączenia do Kijowa i Odessy, ale jej samoloty nadal będą latały do Lwowa.



Ukraińskie władze podkreślają, że przestrzeń powietrzna nad Ukrainą pozostaje otwarta, a loty są całkowicie bezpieczne. W Kijowie jest też prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski, który ma rozmawiać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.



Warto pamiętać, że Ukraina jest na trasie wielu samolotów startujących z Polski na południe Europy i na Bliski Wschód.