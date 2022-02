Czy Rosja uzna niepodległość tzw. republik donieckich? Dziś Putin podejmie decyzję

W Moskwie pod przewodnictwem Władimira Putina trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji. Tematem jest status tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Na naradzie wypowiadali się przedstawiciele władz w tym premier Michaił Miszustin, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, szefowie resortów siłowych i obu izb parlamentu Rosji. Wszyscy opowiedzieli się za uznaniem niepodległości Donbasu.

– Władze w Kijowie nie zamierzają realizować porozumień mińskich. Słyszymy to z ust najważniejszych polityków ukraińskich – przekonywał Putin podczas trwającej w Moskwie Rady Bezpieczeństwa Rosji.



Wcześniej Reuters, cytując prezydenta Rosji poinformował, że Ukraina jest gotowa do przeprowadzenia wyborów w obwodach ługańskim i donieckim. – Tak przekazał mi prezydent Francji Emmanuel Macron – powiedział Putin.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił z kolei podczas swojego kilkunastominutowego wystąpienia w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że Krym i okupowane obszary Donbasu zostaną przywrócone Ukrainie tylko „drogą pokojową”.



– Ukraina nie odpowie na prowokacje na wschodzie kraju i będzie starać się ustanowić pokój drogą dyplomacji – dodał.



Nie wspomniał o jednak o przeprowadzeniu wyborów w Ługańsku i Doniecku.



W poniedziałek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa głos zabrał także Dmirtij Miedwiediew. – Sytuacja wokół Doniecka i Ługańska jest oczywista. Te tereny nie są Ukrainie potrzebne. Mieszkańcy nie otrzymują żadnego wsparcia od władz w Kijowie od lat. Zamiast tego są masowe represje i łamanie praw człowieka – przekonywał.

W podobnym tonie wypowiadał się Aleksander Bortnikow, dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, dodając, że „w ciągu ostatnich godzin z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej na teren Rosji przybyło ponad 68 tysięcy uchodźców”.



– To efekt ostrzału armii ukraińskiej. Mamy także dowody na to, że pociski spadają na teren obwodu rostowskiego, który znajduje się na terenie Rosji – powiedział Bortnikow.



Głos zabrał także przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin, przypominając, że rosyjski parlament zwrócił się z apelem do prezydenta Rosji o „natychmiastowe uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej”.



– Na tych terenach od ośmiu lat dochodzi do regularnego ludobójstwa – stwierdziła przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej Walentina Matwijenko.



Z kolei zdaniem Putina „Ukraina jest wykorzystywana przez Zachód do konfrontacji z Rosją”. Jego zdaniem „ogromnym zagrożeniem dla pokoju” będzie ewentualne wstąpienie Ukrainy do NATO.



– Ukraina będzie wtedy mogła aktywować artykuł 5 traktatu i wezwać wszystkich sojuszników do zbrojnego ataku na Krym i Sewastopol.



Putin dodał, że w poniedziałek zapadnie decyzja o ewentualnym uznaniu niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

