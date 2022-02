USA: Rosja przygotowała listy Ukraińców. Mają zostać zabici lub wysłani do obozów

Stany Zjednoczone przekazały ONZ-owskiemu komisarzowi do spraw praw człowieka, że Rosja ma listy Ukraińców, którzy mają zostać zabici lub wysłani do obozów w przypadku ewentualnej inwazji – tak wynika z listu, do którego dotarła agencja AFP.

W liście Stany Zjednoczone wyraziły głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z bezpieczeństwem na Ukrainie i ostrzegają przed potencjalną „katastrofą praw człowieka” w przypadku rosyjskiej inwazji.



„Mamy również wiarygodną informację, że siły rosyjskie prawdopodobnie wykorzystają śmiertelne środki, aby rozproszyć pokojowe protesty” – napisano w komunikacie skierowanym do Wysokiej Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka Michelle Bachelet.



W liście podpisanym przez ambasador USA przy ONZ w Genewie Bathshebę Nell Crocker, Amerykanie ostrzegają, że rosyjska inwazja na Ukrainę może wiązać się z nadużyciami, takimi jak porwania lub tortury i może być wymierzona między innymi w dysydentów politycznych oraz mniejszości religijne i etniczne. Według szacunków USA i zachodnich sojuszników, w ostatnich tygodniach Rosja umieściła w pobliżu granic z Ukrainą ponad 150 tysięcy żołnierzy.