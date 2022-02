Donald Tusk rozpisał wszystkie wyborcze scenariusze. Już wie, co go czeka

Zdaniem osób związanych z PO, Donald Tusk przeanalizował wszystkie możliwe warianty wyborcze i każdy daje mu pewne zwycięstwo – donosi „Wprost”. Lider Platformy chce, wg medialnych doniesień, rozbić Nowoczesną i Lewicę, stłamsić PSL oraz Polskę 2050, a także podporządkować sobie przyszły Sejm. Ma też planować kampanię z dziennikarzami i celebrytami, którzy będą apelować do anty–PiS-u o zjednoczenie pod skrzydłami PO. „Zagarnia polityków uzależnionych od PO” – donosi tygodnik i przypomina niedawne odejścia z warszawskiej Nowej Lewicy 200 osób pracujących w samorządzie i bojących się utraty stanowisk.

O planach szefa Platformy Obywatelskiej donosi „Wprost”. W rozmowie z tygodnikiem informatorzy przekonują, że strategia polityka jest następująca: „Władza sama wpadnie nam w ręce, dlatego nie ma co zajmować się spotkaniami z wyborcami czy pisaniem programu, bo to nie ma żadnego znaczenia”.



Donald Tusk jest przekonany, wg tych doniesień, że wyborcze zwycięstwo ma w kieszeni, więc wystarczy koncentrować się na ułożeniu obozu anty–PiS tak, by po 2023 roku móc nim swobodnie sterować.



Wśród samorządowców Polskiego Stronnictwa Ludowego Tusk chce podobno promować tych, którzy są gotowi chętnie się podporządkować. Promowani mają być działacze dopuszczający marginalizację PSL i działanie w cieniu Platformy. Zdaniem informatora, patronem takich polityków jest Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.



– Już wiosną zobaczymy w mediach społecznościowych i tradycyjnych akcję zmuszania ugrupowań opozycyjnych do zawiązania wielkiej koalicji oraz startu z jednej listy. Będą w niej brali udział dziennikarze, celebryci, autorytety w swoich dziedzinach, które kompletnie nie znają się na polityce. Ci wszyscy ludzie będą wywierali presję na polityków Polski 2050 Szymona Hołowni oraz PSL, żeby się nieustannie tłumaczyli, dlaczego nie chcą jednej listy i działają na rzecz zwycięstwa PiS – zdradza źródło „Wprost”.

Momentalnie „zduszone” mają zostać Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska, gdyż Tusk dobrze pamięta postawę Barbary Nowackiej – mocno wspierającej Rafała Trzaskowskiego.



Plan Donalda Tuska ma też zakładać szybkie rozprawienie się z Lewicą. Szef PO chce podobno rozbicia tej formacji, by po wyborach nie musieć „układać się” z takimi politykami jak Włodzimierz Czarzasty czy Adrian Zandberg.



Po aferze z wyjazdem Tomasza Grodzkiego na Florydę, o swoją przyszłość obawia się zdaniem informatorów również Gabriela Morawska-Stanecka. Po odejściu z Lewicy należy ona do klubu PPS, ale jej pozycja ma zależeć od Koalicji Obywatelskiej – tak samo jak wszystkich obecnych członków tego klubu.



„A w KO kręcą nosem szczególnie na Roberta Kwiatkowskiego, którego nazywają »brunatnym prezesem TVP«, Andrzeja Rozenka powiązanego z Jerzym Urbanem i oczywiście antyklerykałkę Joannę Senyszyn” – czytamy. Wiele wskazuje jednak na to, że wszyscy oni będą skazani na łaskę Tuska.



– Przełkną to, bo będą mieli do wyboru albo kręcić nosem i nie startować w ogóle, albo zaakceptować to, co zdecyduje światły przywódca – mówi informator.