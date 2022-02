Warszawa. Niewybuch w podstawówce. Ewakuowano 450 uczniów

Podczas robót ziemnych w SP nr 257 przy ulicy Podróżniczej w Warszawie w poniedziałek rano odnaleziono niewybuch. – Odkopany niewypał to bomba lotnicza typu B FAB 50. Taki typ pocisku jest charakterystyczny dla okresu II wojny światowej – powiedziała Marzena Gawkowska, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Niewybuch został zabezpieczony przez oddział saperów z Kazunia około południa. Następnie zostanie przez nich zdetonowany w bezpiecznym miejscu.



Wcześniej ze szkoły ewakuowano ok. 450 uczniów. Młodsze dzieci odebrali rodzice, starsze same wróciły do domów. – Cały proces ewakuacji przebiegł spokojnie. Pracownicy szkoły zachowali kontrolę nad bezpiecznym wyprowadzeniem dzieci z budynku – powiedziała w rozmowie z PAP kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji.



Uczniowie do końca dnia nie wrócą do szkoły. Od jutra lekcje będą już przebiegać według planu.



Niewybuch został odnaleziony przez budowlańców pracujących na terenie przeznaczonym pod halę sportową. Rozbudowa białołęckiej podstawówki trwa od początku 2022 roku. Władze placówki planują powiększenie jej o osiem dodatkowych sal lekcyjnych, cztery pracownie, hale sportową, świetlicę i bibliotekę.



Dziś był pierwszy dzień zajęć stacjonarnych po przerwie spowodowanej pandemią.