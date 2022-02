Gigantyczny pożar w Niemczech. Doszczętnie spłonęło 35 mieszkań [WIDEO]

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest wyraził współczucie poszkodowanym po wielkim pożarze kompleksu mieszkalnego w Zagłębiu Ruhry. – Wiadomości z Essen są wstrząsające – powiedział. Według miasta doszczętnie spłonęło 35 lokali w kompleksie 39 mieszkań. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

– Wiele osób straciło w ciągu nocy swoje mieszkania, dobytek – podkreślił premier. Wuest ogłosił, że jest w kontakcie z burmistrzem Essen Thomasem Kufenem w sprawie pożaru.



Kufen czuje ulgę, że w pożarze nikt nie zginął. – Nie jest to oczywiste w pożarze na taką skalę – zacytował burmistrza portal tygodnika „Spiegel”. Nikt nie zaginął „dzięki zaangażowaniu sąsiadów, a także służb straży pożarnej i pogotowia ratunkowego”.



Po pożarze co najmniej trzem osobom musiano udzielić pomocy medycznej. Według miasta, doszczętnie spłonęło 35 lokali w kompleksie z 39 mieszkaniami. „Pożar dotknął setkę mieszkańców, a ponad 150 służb ratowniczych walczyło z płomieniami na miejscu” – pisze „Spiegel”.



Administracja miasta zapowiedziała, że teraz chce zadbać o zakwaterowanie osób, które nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Firma mieszkaniowa Vivawest również obiecała wsparcie dla około stu lokatorów spalonych mieszkań.

🇩🇪 A huge fire broke out at a residential complex in the western German city of Essen in the early morning, with three people taken to a hospital after inhaling smoke.



The cause of the fire wasn't immediately clear. pic.twitter.com/91gtjxNYN6