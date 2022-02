Armia ukraińska zabiła kilku ludzi? Ukraina: To fake news

Armia ukraińska zaprzeczyła w poniedziałek doniesieniom o grupie „dywersantów” z Ukrainy, którzy – według Rosji – mieli próbować przedrzeć się przez granicę. Siły rosyjskie twierdzą, że grupa zabiła kilka osób.

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



Armia ukraińska zapewniła, że w rejonie Rostowa nie ma żadnych jej oddziałów. Rosja twierdzi, że do incydentu doszło właśnie w obwodzie rostowskim na południu kraju, gdzie „grupa dywersyjno-zwiadowcza”, składająca się z pięciu osób, dokonała „naruszenia granicy” rosyjskiej.



Ludzie ci zostali zabici – dodały służby prasowe rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego.



Do rosyjskich doniesień na temat sytuacji w Donbasie, które Kijów kwestionuje, dochodzi w czasie, gdy kraje zachodnie zapewniają, że Rosja może dokonać w każdej chwili ataku na Ukrainę. Strona ukraińska zapewnia, że Rosja prowadzi dezinformację na temat sytuacji w Donbasie.

