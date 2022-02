Do Sądu Najwyższego wpłynęły kasacje ws. organizacji lotu do Smoleńska

Do Sądu Najwyższego wpłynęły kasacje obrony w sprawie dwojga skazanych w procesie dotyczącym organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r., w tym b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego. Prokuratura wniosła zaś kasację na niekorzyść jednego z uniewinnionych urzędników.

O kasacjach, które wpłynęły do SN w zeszłym tygodniu, poinformował w poniedziałek Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN. Jak wyjaśnił, kasacje obrońców dotyczą skazanych - Arabskiego i Moniki B., zaś prokuratury – uniewinnionego urzędnika Miłosława K.



Sprawa otrzymała już sygnaturę w SN, nie ma wyznaczonego jeszcze terminu jej rozpoznania.



O skierowaniu kasacji przez obronę Arabskiego informowano jesienią zeszłego roku. Kasacje do SN wnosi się za pośrednictwem sądu odwoławczego.



Wśród zarzutów obrony Arabskiego – jak informowano – figuruje m.in. nienależyta obsada sądu odwoławczego, brak obecności wszystkich członków składu orzekającego sądu I instancji, a także to, iż akt oskarżenia przeciwko Arabskiemu został wniesiony przez osoby do tego nieuprawnione. Obrona domaga się też przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych.





Prokuratura o kasacji ws. Arabskiego

Warszawska prokuratura regionalna odnosząc się do kasacji obrony Arabskiego odpowiadała wtedy, że analiza zarzutów wskazuje, iż stanowią one próbę przeprowadzenia przez SN ponownej kontroli apelacyjnej wyroku sądu I instancji; to powoduje, że kasacje są tym samym „oczywiście bezzasadne”.Proces w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 r. wobec sześciorga oskarżonych toczył się od marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie.