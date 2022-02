Inni uciekają, nasza ambasada wciąż działa. „Polska ostatnia powinna opuścić Kijów”

Ukraińcy podkreślają, że gdy inne rządy zamykają swoje placówki dyplomatyczne i ewakuują urzędników z Kijowa, polska ambasada działa bez zmian. To utwierdza Ukraińców w przekonaniu, że nie są sami. Dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych podkreśla, że jest to ważny sygnał wobec narodu, z którym jesteśmy związani historycznie. W rozmowie z portalem tvp.info zaznacza jednak, że należy rozróżnić wydarzenia w centralnej Ukrainie od tych na wschodzie kraju.

Ambasada USA w Kijowie tymczasowo przeniosła swoją działalność do Lwowa. Ze względu na napiętą sytuację podobne kroki podjęły m.in. Kanada, Australia czy Holandia.



Polski MSZ zaznacza, że pilnie obserwuje bieżącą sytuację na Wschodzie, ale wciąż nie zdecydował się na zamknięcie naszej placówki na Ukrainie.



„Ukraińcy to widzą i doceniają” – piszą Polacy przebywający za naszą wschodnią granicą. Oceniają, że mieszkańcom kraju rządzonego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego daje to silne poczucie, że wobec ewentualnej rosyjskiej agresji nie są sami.



„Jedną z rzeczy, którą słyszałam na każdym kroku w ostatnim tygodniu we wschodniej Ukrainie, była wdzięczność, że Polska nie ucieka. Wszyscy podkreślali, że nie zostawiliśmy ich, gdy inne państwa wycofują swoje placówki, czy nawołują obywateli do opuszczenia” – relacjonuje na Twitterze m.in. jedna z przedstawicielek Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Perspektywa inwazji na Kijów mniej prawdopodobna

„Zwarcie szeregów” w chwili próby

– To jest pewien sygnał, że stoimy po ich stronie i tak długo jak się da, my nie uciekamy. Jako Polacy mamy specyficzne odczucia wobec Ukrainy. Jest to nasz bliski sąsiad i jesteśmy z nim związani historycznie – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska.Ekspert ds. międzynarodowych stwierdza, że „gdyby doszło do wojny, Polska pewnie ostatnia powinna opuścić Kijów”.– Równolegle trzeba pamiętać, że polski rząd monitoruje tę sytuację. Jesteśmy zaangażowani we wszystkie rozmowy sojusznicze i są jasne sygnały, że wschodnia Ukraina jest niebezpieczna, więc z tamtej części lepiej się ewakuować i należy jej unikać – dodaje.Zobacz także: Inwazja się nie zaczęła, a Ukraina już liczy straty w miliardach Bonikowska wyjaśnia, że „brak decyzji o ewakuowaniu ambasady w Kijowie jest raczej posunięciem dyplomatycznym”. – Co więcej, perspektywa inwazji na Kijów jest znacznie mniej prawdopodobna niż zajęcie terytoriów wschodnich – mówi.Polskie ministerstwo spraw zagranicznych informowało, że ze względu na rosnące napięcie na Ukrainie odradza wszelkie podróże do obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego, donieckiego, ługańskiego, połtawskiego, sumskiego, zaporoskiego, chersońskiego, mikołajowskiego, odeskiego, Sewastopola i na Krym.Ostrzeżenie nie dotyczy więc całej Ukrainy, a wielu naszych rodaków wciąż przebywa na terytorium sąsiedniego państwa.W poniedziałek media poinformowały, że Unia Europejska wyciąga konsekwencje tego, co Rosja zrobiła w zeszłym roku na Krymie. Ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Brukseli zatwierdziliBędą one miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie.

Czy analizując działania Brukseli i negocjacje poszczególnych państw z Kijowem i Moskwą można wystawić unijnej dyplomacji pozytywną ocenę?



– Unijna współpraca prezentuje się obecnie nadspodziewanie dobrze. Sytuacja na wschodzie Ukrainy spowodowała zwarcie szeregów państw członkowskich, dyplomacji unijnej, a także Amerykanów – mówi nam Małgorzata Bonikowska.



Jak zaznacza, w „całym sojuszu NATO, gdzie pojawiały się spore rozbieżności, nagle w sytuacji ewidentnego zagrożenia zapanowała zgoda”.



– To bardzo pozytywny sygnał – podsumowała.





Co jest ważne?

Jak przypomina MSZ RPbezwzględnie:* zarejestrować się w systemie Odyseusz,* na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych,* przygotować się na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia miejsca pobytu,* przygotować i mieć pod ręką najważniejsze dokumenty własne i członków rodziny (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, a także paszport covidowy i wynik testu po polsku lub angielsku),* zaopatrzyć się w gotówkę niezbędną do zabezpieczenia podstawowych potrzeb w razie konieczności wyjazdu.