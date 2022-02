Drastyczne spadki vs. stabilne wzrosty. Zobacz średnią sondaży z lutego

Do sondaży warto mieć ograniczone zaufanie. Średnia z kilku różnych badań daje jednak obraz tego, w jakim kierunku zmierzają sympatie wyborców. Okazuje się, że najwięcej zyskują obecnie PiS i KO. Z problemami i dynamiczną utratą sympatii mierzy się z kolei Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 po powrocie Donalda Tuska notuje m.in. regularny odpływ fanów z Facebooka… w przeciwieństwie do na przykład Mateusza Morawieckiego.

W sondażach z lutego Prawo i Sprawiedliwość notowało stabilne poparcie na poziomie 36-37 proc.



Znacznie inaczej wyglądało to w przypadku Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050. W zależności od badania pierwsza z frakcji notowała wyniki od 25 do 33 proc., a druga osiągała wyniki między 10 a 14 proc.



Mniejsze wahania miały w zależności od sondażu Konfederacja (8-10 proc.), Lewica (6-8 proc.) oraz PSL (5-7 proc.).



Średnia po sześciu sondażach lutego 2022 r., uwzględniająca zdecydowanych wyborców, pokazuje, że od stycznia najmocniej urosły notowania PiS i KO – oba po 1,5 pkt. proc.



Najwięcej, bo aż 2 pkt. proc., straciła Polska 2050, a nieco mniej – Polskie Stronnictwo Ludowe (0,5 pkt. proc.).



Jak poinformował w sieci zajmujący się sondażami Marcin Pallade, w zestawieniu uwzględnił badania: Estymator, Pollster oraz po dwa United Surveys i IBRIS.

Zestawienia z mediów społecznościowych również nie niosą dobrych wiadomości dla Szymona Hołowni.



Profil „Polityka w sieci” pokazał, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia stracił w ostatni weekend kolejnych 500 fanów w kanale Facebook.



„Ostatnie tak dynamiczne spadki dotyczące lidera notował Ryszard Petru z Nowoczesnej” – czytamy.



Jak oceniono, Facebook jest kluczowy w dotarciu do elektoratu tzw. bańki anty-PiS. „Tak drastyczny odpływ fanów to zły prognostyk dla każdego polityka opozycji” – oceniono.



Jeszcze w maju ubiegłego roku Polska 2050 notowała (w sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM) 23 proc. wskazań. Obecnie chęć głosowania na tę partię deklaruje zaledwie co 10. ankietowany.



Od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki Szymon Hołownia regularnie traci – co ciekawe, zyskuje w tym czasie premier Mateusz Morawiecki.

W weekend lider @PL_2050 @szymon_holownia stracił kolejnych 500 fanów w kanale FB. Ostatnie tak dynamiczne spadki dot lidera @Nowoczesna @RyszardPetru

Kanał #FB jest kluczowy w dotarciu w bańce anty-PiS. Tak drastyczny odpływ fanów to zły prognostyk dla każdego polityka opozycji. pic.twitter.com/yNehTVQiG7 — Polityka w sieci (@Polityka_wSieci) February 21, 2022

Od momenty powrotu @donaldtusk do #PL

➡️ @szymon_holownia stracił 46% faktycznego dotarcia do użytkowników w stosunku r/r

➡️ liderzy @__Lewica stracili około 70% faktycznego dotarcia użytkownicy r/r

➡️ @MorawieckiM zyskał 150% faktycznego dotarcia do użytkowników r/r pic.twitter.com/FeOZcJWOVD — Polityka w sieci (@Polityka_wSieci) February 17, 2022