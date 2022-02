Znany reżyser oskarżony. Prokuratura przekazała szczegóły

Znany reżyser Xawery Ż. usłyszał zarzuty za posiadanie narkotyków – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Katarzyna Skrzeczkowska. W październiku ubiegłego roku reżyser został zatrzymany za jazdę po kokainie, znaleziono u niego marihuanę. Teraz śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

– Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe w Warszawie skierowała w dniu 17 lutego 2022r. akt oskarżenia przeciwko Xaweremu Ż. – przekazała Skrzeczkowska.



Wyjaśniła, że sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 14 października 2021 r. w Warszawie. Wówczas o godz. 4.50 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Subaru. Za kierownicą siedział znany reżyser Xawery Ż.



Podczas przeszukania auta funkcjonariusze znaleźli „folię z zawartością suszu roślinnego”. Zachowanie Ż. wskazywało, że kierujący samochodem znajduje się pod wpływem środków odurzających.



„Wykonane w toku postępowanie opinie potwierdziły, że substancja, którą posiadał Xawery Ż. w ilości 0,975 g netto, jest to ziele konopi innych niż włókniste. Ponadto kierowca w momencie prowadzenia pojazdu miał w organizmie substancję psychotropową i środek odurzający w postaci kokainy, co miało wpływ na zaburzenie jego sprawności psychomotorycznych” – poinformowała rzeczniczka.



W skierowanym do sądu akcie oskarżenia zarzuca się Xaweremu Ż. popełnienie czynu z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli osiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za jazdę po narkotykach reżyser odpowie w postępowaniu wykroczeniowym.