UE rozmieści wojskową misję na Ukrainie

Unia Europejska rozmieści wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie – poinformował w Brukseli minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

– Osiągnęliśmy zasadnicze porozumienie z Unią Europejską, że rozmieści ona wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie. Nie będą to siły bojowe. Jest to nowy element we współpracy między UE a Ukrainą – powiedział Kułeba, wychodząc ze spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE, które odbywa się w Brukseli.



– Szczegóły, parametry i daty będą jeszcze omawiane. Najważniejsze, że otwieramy nowy rozdział w naszych relacjach – podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy.