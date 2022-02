Kryptowaluty mogą zagrozić globalnej stabilności finansowej

Szybkość, z jaką rozwijają się rynki kryptowalut, może zagrozić globalnej stabilności finansowej – wskazuje Rada Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB) w swoim najnowszym raporcie.

Rada Stabilności Finansowej - międzynarodowy organ, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego - podkreśla, iż ze względu na międzynarodowy charakter wirtualnych walut rośnie też ryzyko luk w nadzorze oraz arbitrażu.



FSB zaleca krajowym regulatorom, aby przygotowali się na kryzys w sektorze kryptowalut. W ocenie rady ze względu na relatywnie niski udział w systemach finansowych nie stanowił on dotychczas dla nich zbytniego zagrożenia. To się jednak zmieni ze względu na dynamiczny wzrost aktywów cyfrowych walut i ich powiązań z systemami bankowymi.



„Wiele czynników sprawia, że rynki wirtualnych pieniędzy są szczególnie podatne na zagrożenia. Poziom wiedzy inwestorów na ich temat jest dość niski, zwłaszcza jeśli chodzi o opłaty, prowizje i brak mechanizmów odzyskiwania” – czytamy w raporcie.



Według FSB trudno określić, kiedy nadejdzie punkt krytyczny. Rynki rozwijają się szybko i brakuje wielu danych, częściowo dlatego, że uczestnicy, produkty i rynki – w tym platformy do handlu i finansowania aktywów kryptograficznych – są poza zakresem nadzoru.



